Amarantus może kojarzyć się z kuchnią i gotowaniem, ale ma znacznie więcej zastosowań. Jako roślina ozdobna zachywca okazałymi kwiatostanami w unikatowym, buraczkowym odcieniu.

Amarantus, czyli złoto Inków

Amarantus pochodzi z rodziny roślin szarłatowatych i jakiś czas temu zrewolucjonizował branżę kulinarną w Polsce i na świecie. Stanowi tzw. superfood, ale dzisiaj docenia się nie tylko jego bogactwo składników odżywczych. Ostatnio robi prawdziwą furorę także jako roślina ozdobna. W Polsce uprawiany jest od końca ubiegłego wieku, chociaż jego historia sięga znacznie dalej. Był świętą rośliną Indian Ameryki Południowej, którzy już w czasach starożytnych doceniali jego niezwykłe właściwości.

Amarantus wypuszcza długie pędy o krzaczastym, gęstym pokroju. W zależności od odmiany, których jest bardzo wiele, łodygi tej rośliny dorastają do 1-3 m. Pędy rośliny porośnięte są owalnymi liśćmi o efektownym wybarwieniu i smaku przypominającym orzechy lub buraki. U szczytu pędów znajdują się okazałe, podłużne kwiatostany, które mogą być wyniesione lub zwieszające. Te dorodne kłosy tworzą drobne kwiatki w kolorze głębokiej purpury. To właśnie one, gdy dojrzeją, skrywają odżywcze nasiona amarantusa.

Zastosowania amarantusa

Amarantus zaliczany jest do tzw. pseudozbóż. Jego nasiona to cenne źródło m.in. błonnika i witamin. Wytwarza się z nich kaszę i mąkę, które znajdują wiele zastosowań w kuchni. Jadalne są także liście i pędy rośliny. Ale oprócz tego amarantus to piękna dekoracja ogrodu.

W Polsce uprawia się najczęściej amarantusa wiechowatego, który wystrzela w górę koroną kolorowych kłosów. Inne odmiany ozdobne to amarantus zwisły, którego kwiaty efektownie zwieszają się w dół, a także amarantus trójbarwny, którego największą ozdobą są wielokolorowe liście.

Amarantus doskonale sprawdzi się w wyższych partiach kwietników, a także na obrzeżach. Może także stanowić samodzielną ozdobę rabaty. Nadaje się do uprawy w gruncie i w donicy, a także na kwiat cięty.

Kwiaty amarantusa mają buraczkowy kolor, fot. Adobe Stock, aga7ta

Uprawa amarantusa w ogrodzie

Jako roślina wywodząca się z Mezoameryki, amarantus należy do gatunków ciepłolubnych. Preferuje słoneczne stanowiska w ogrodzie oraz żyzne gleby, choć jest przy tym dość tolerancyjny, i dobrze radzi sobie także w nieco trudniejszych warunkach.

Szarłat wymaga regularnego podlewania. Dobrze reaguje także na systematyczne zasilanie podłoża nawozem, np. z banana. Jest to roślina jednoroczna, ale wystarczy zebrać jego nasiona i wysiać je ponownie na wiosnę.

