Kwitnące krzewy to prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Wypełniają przestrzeń nie tylko zielenią, ale także zachwycają różnokolorowymi kwiatostanami. Niektóre gatunki, jak np. jaśminowiec, roztaczają do tego przyjemny zapach. Przykładem takiej dekoracyjnej rośliny jest także wiciokrzew, który cieszy się dużą popularnością w polskich ogrodach.

Jak kwitnie wiciokrzew?

Wiciokrzew należy do rodziny roślin przewiertniowatych, której reprezentanci słyną z efektownych kwiatów. Przykładem może być np. ostrogowiec czerwony. Również wiciokrzew, który należy do popularnych pnączy ogrodowych, ceniony jest za swoje nieprzeciętnej urody kwiatostany, którymi obsypuje się — w zależności od odmiany — od maja do września, a niekiedy nawet do października.

W Polsce najczęściej uprawia się lokalny wiciokrzew pomorski, który charakteryzuje się biało-purpurowymi kwiatami o rurkowatym kształcie i dwuwargowej budowie. Inną popularną odmianą tego pnącza jest wiciokrzew japoński, którego kwiaty wybarwiają się na jasnożółty kolor. W przypadku obu tych odmian kwiaty nie tylko efektownie się prezentują, ale po zmroku roztaczają także wonny, upojny zapach.

Nie tylko kwiaty, ale także liście wiciokrzewu są cenione ze względu na walory estetyczne. W zależności od odmiany mogą mieć barwę ciemnozieloną z domieszką niebieskiego, a nawet purpury. Niektóre gatunki są przy tym zimozielone. Po przekwitnięciu na pędach pojawiają się dekoracyjne owoce, najczęściej w czerwonym kolorze.

Wiciokrzew kwitnie na różowo, fot. Adobe Stock, Bogusaw

Jakie zastosowanie ma wiciokrzew?

Wiciokrzew występuje w wielu odmianach, które mogą mieć postać krzewu i znajdują zastosowanie w tworzeniu żywopłotów, np. wzdłuż ogrodzeń. Najpopularniejszy wiciokrzew pomorski uprawiany jest w polskich ogrodach jako dekoracyjne pnącze, które porasta ściany altan, pergoli, płoty czy inne elementy małej architektury.

Wiciokrzew doskonale nadaje się przy tym do uprawy zarówno w gruncie, jak i w pojemniku. Posadzony w donicy stanie się ozdobą tarasu lub balkonu, gdzie będzie pięknie się piął i zachwycał kwiatami, a także roztaczał przyjemną woń.

Jak uprawiać wiciokrzew?

Wiciokrzew nie należy do roślin o dużych wymaganiach, jednak do zdrowego rozwoju potrzebuje stanowiska słonecznego, ewentualnie półcienistego. Gleba powinna być stale, ale umiarkowana wilgotna i żyzna, o wysokiej przepuszczalności. Na wybranym stanowisku wiciokrzewowi pnącemu należy także zapewnić stabilną podporę, najlepiej w postaci pergoli lub stelażu, np. kratki, tyczek lub trejażu.

Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, to w uprawie wiciokrzewu istotne znaczenie ma regularne podlewanie, chociaż nadmiar wody nie jest wskazany. Roślinie można podawać nawóz wspierający kwitnienie. Dobrze sprawdzi się tu domowa odżywka, np. fusy z kawy. Istotne znaczenie ma także przycinanie pnączy, jednak nie powinno być ono zbyt intensywne. Należy regularnie pozbywać się chorych i uszkodzonych pędów, a co kilka lat dokonywać odmładzającego cięcia, skracając stare pnącza.

