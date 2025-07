Nieurodzajna gleba w ogrodzie może być problemem, ale jest na to rozwiązanie. Wystarczy wybór odpowiednich gatunków, które nie dość, że zniosą trudne warunki, to jeszcze ozdobią rabaty. Pod tym względem idealnie sprawdzają się trawy dekoracyjne. Na słabym podłożu wyjątkowo dobrze poradzi sobie kostrzewa sina.

Jak wygląda kostrzewa sina?

Kostrzewa sina to wieloletnia bylina należąca do traw ozdobnych. Spośród innych tego typu gatunków wyróżnia ją charakterystyczny, niebieskawy odcień liści, który na ubogiej glebie staje się nawet jeszcze bardziej intensywny. W dodatku roślina ta jest zimozielona i niezwykle wytrzymała, dlatego może z powodzeniem zdobić ogród przez cały rok.

Szaro-niebieskie źdźbła kostrzewy mają gęsty pokrój i osiągają wysokość do 30 cm. Zwarte kępki tej trawy ozdobnej przypominają iglaste poduszki, które od czerwca do lipca pokrywają się wydłużonymi, srebrzystymi kwiatostanami.

Kostrzewa będzie dobrze wyglądała zarówno na rabatach i obrzeżach, jak i w bardziej „problematycznych” miejscach, np. na skalniaku czy nawet na skarpie. Nadaje się także do uprawy w pojemnikach. Posadzona w donicy lub skrzyni stanie się ozdobą tarasu bądź balkonu.

Kostrzewa sina ma niebieskawe liście, fot. Adobe Stock, Flower_Garden

Uprawa kostrzewy sinej

Uprawa kostrzewy sinej nie jest w żaden sposób wymagająca. Trawa ozdobna urośnie na nieurodzajnym podłożu: na piasku, żwirze, a nawet na kamienistej glebie. Bardzo dobrze znosi upał, a nawet długie okresy suszy. Jest także mrozoodporna.

Stanowisko dla kostrzewy powinno być słoneczne lub półcieniste. Nie wymaga częstego podlewania, nie jest także konieczne jej nawożenie.

Rośliny na nieurodzajną glebę

Nieurodzajna gleba w ogrodzie nie będzie problemem, jeśli zadba się o odpowiednie gatunki roślin mających niewielkie wymagania co do uprawy. Dobrym przykładem może tu być np. ostrogowiec czerwony, który wywodzi się z terenów śródziemnomorskich. Jest więc naturalnie przystosowany do wysokich temperatur, a nawet okresów suszy i rośnie także na kamienistej glebie, obsypując się szkarłatnymi kwiatami.

Suszy nie boi się także dąbrówka rozłogowa, która znosi okresy bez wody, a do tego może rosnąć nawet w cieniu. Wypełni „trudne” miejsca w ogrodzie okazałymi, niebieskimi kwiatostanami.

Inna, pięknie kwitnąca roślina do „zadań specjalnych” to lewizja. Jest sukulentem i gromadzi wodę w liściach, dzięki czemu nie straszne są jej nawet dłuższe okresy suszy. Nie ma wygórowanych wymagań co do gleby i pielęgnacji. Nawet w trudnych warunkach pokrywa się okazałymi kwiatami podobnymi do azalii.

