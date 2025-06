Spektakularne, kilkubarwne kwiatostany trytomy groniastej przypominają ogniste pióropusze, pojawiają się od połowy lata i mogą cieszyć oko aż do jesieni – o ile zapewnisz jej odpowiednie warunki i wykonasz jeden prosty zabieg. To świetny wybór do słonecznych zakątków ogrodu, gdzie potrzebny jest mocny, dynamiczny akcent.

Jak wygląda trytoma i co w niej zachwyca?

Trytoma groniasta (Kniphofia uvaria) to bylina pochodząca z Afryki Południowej, ale z powodzeniem uprawiana jest w Europie, także w Polsce. Tworzy gęste kępy wąskich, sztywnych liści, które przypominają nieco trawy ozdobne.

Jej największym walorem są kwiatostany osadzone na wysokich (nawet do 100–120 cm) pędach. Składają się z drobnych, rurkowatych kwiatów w kolorze żółtym, pomarańczowym i czerwonym. Kolory płynnie przechodzą jeden w drugi, co daje wrażenie „płonącej pochodni”.

Kwitnienie zaczyna się zazwyczaj w czerwcu lub lipcu i przy sprzyjających warunkach może trwać do października. Kluczowy jest jeden zabieg: regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Dzięki temu roślina nie zużywa energii na zawiązywanie nasion, lecz inwestuje ją w tworzenie kolejnych pędów kwiatowych.

Odmiany trytomy

Trytoma groniasta występuje w wielu ciekawych odmianach kolorystycznych – od klasycznych, ognistych po chłodniejsze lub bardziej pastelowe tony. Oto kilka popularnych rodzajów trytomy:

Royal Standard – klasyczna odmiana o przechodzących od czerwieni przez pomarańcz do żółci kwiatach.

– klasyczna odmiana o przechodzących od czerwieni przez pomarańcz do żółci kwiatach. Red Hot Poker – intensywnie czerwono-pomarańczowa, bardzo dekoracyjna, osiąga nawet 100–120 cm wysokości.

– intensywnie czerwono-pomarańczowa, bardzo dekoracyjna, osiąga nawet 100–120 cm wysokości. Mango Popsicle – kompaktowa odmiana (do 60 cm) o morelowo-pomarańczowych kwiatach, świetna do mniejszych ogrodów i donic.

– kompaktowa odmiana (do 60 cm) o morelowo-pomarańczowych kwiatach, świetna do mniejszych ogrodów i donic. Papaya Popsicle – kwiaty w intensywnych barwach papai – pomarańczowo-żółte, na gęsto ulistnionych kępach.

– kwiaty w intensywnych barwach papai – pomarańczowo-żółte, na gęsto ulistnionych kępach. Yellow Cheer – intensywnie żółta, bardzo dekoracyjna, o zwartym pokroju, dorasta do ok. 60–80 cm.

– intensywnie żółta, bardzo dekoracyjna, o zwartym pokroju, dorasta do ok. 60–80 cm. Bees’ Lemon – ma cytrynowożółte kwiatostany, bardzo efektowna i dobrze komponująca się z niebieskimi i fioletowymi bylinami.

Trytoma wystepuje w róznych odmianach kolorystycznych, w tym intensywnej żółci, fot. Adobe Stock, jerzy

Gdzie sadzić trytomę?

Trytoma najlepiej czuje się na słonecznych, ciepłych stanowiskach – im więcej słońca, tym bardziej spektakularne i liczniejsze będą kwiaty. Gleba powinna być przepuszczalna, lekko piaszczysta, dość żyzna, ale nie podmokła. W miejscach o ciężkiej, gliniastej glebie warto podłoże wymieszać z piaskiem lub żwirem, by poprawić drenaż.

To roślina idealna do rabat bylinowych, ogrodów w stylu śródziemnomorskim i naturalistycznych. Dobrze wygląda w towarzystwie traw ozdobnych, rudbekii, jeżówek, krwawników czy szałwii. Można ją też sadzić w grupach po kilka sztuk – wtedy efekt kolorystyczny jest jeszcze bardziej spektakularny.

Pielęgnacja trytomy – co zrobić, by kwitła aż do jesieni

Najważniejszy zabieg to systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów – najlepiej ścinać je tuż przy podstawie pędu kwiatowego, zanim zaczną zasychać. To mobilizuje roślinę do wypuszczania nowych łodyg z kwiatami, co może znacząco przedłużyć okres kwitnienia.

Roślinę warto nawozić raz w miesiącu nawozem do roślin kwitnących – od czerwca do końca sierpnia. Zbyt intensywne nawożenie azotowe nie jest wskazane, ponieważ może pobudzać liście kosztem kwitnienia. Podlewanie trzeba dostosować do pogody – trytoma dobrze znosi krótkotrwałą suszę, ale w czasie upałów warto podlewać ją umiarkowanie.

Zimą bylinę trzeba zabezpieczyć, zwłaszcza w chłodniejszych rejonach Polski. W drugiej połowie października należy związać liście w snop, a nasadę rośliny okryć suchymi liśćmi, korą lub gałązkami iglaków. Wczesną wiosną usuń okrycie i przytnij przemarznięte liście.

