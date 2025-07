W lipcu przypada szczyt okresu wegetacji. Wiele roślin wtedy kwitnie i owocuje, ale to wciąż dobra pora, by wysiać w ogrodzie nowe gatunki. Jednym z nich może być klajtonia przeszyta znana również pod „pseudonimem” kubańskiego szpinaku. Nazwa ta nie jest przypadkowa, bowiem klajtonia należy do roślin jadalnych, ale jest także ceniona ze względu na swój charakterystyczny wygląd.

Reklama

Wygląd i właściwości klajtonii przeszytej

Klajtonia przeszyta to roślina jednoroczna, wywodząca się z rodziny portulakowatych, do których należy np. portulaka pospolita. Podobnie jak ten gatunek, również klajtonia należy do roślin jadalnych. Do spożycia nadają się wszystkie części rośliny, łącznie z pędami i łodygami, jednak za najsmaczniejsze uważa się młode liście klajtonii, które są cenione za swój lekko kwaskowy, orzeźwiający smak. Można dzięki niemu „podkręcić” letnie potrawy.

Do zalet szpinaku kubańskiego należą jednak nie tylko jego wyjątkowe walory smakowe, ale także efektowny wygląd. Liście klajtonii są smaczne, ale pięknie też wyglądają w ogrodzie. Ze względu na swój regularny, owalny kształt i wyrastające z samego środka białe kwiatostany, stanowią prawdziwą ozdobę rabat oraz grządek.

Klajtonia przeszyta jest rośliną jadalną, fot. Adobe Stock, Jacquie Klose

Jakie zastosowania ma klajtonia przeszyta?

Ze względu na swoje walory smakowe, klajtonia znajduje szerokie zastosowanie w kuchni, gdzie wykorzystuje się ją jako dodatek do sałatek czy kanapek, a także koktajli witaminowych. Zawiera bowiem wiele witamin, w tym C i A, a także cenne mikroelementy i składniki odżywcze, takie jak żelazo, kwas foliowy, magnez czy betakaroten.

Klajtonia urasta do 20 cm i gęsto obsypuje się efektownymi, mięsistymi liśćmi, dlatego dobrze wypadnie w roli rośliny okrywowej. Wypełni także bardziej wymagające miejsca w ogrodzie, jako że dobrze rośnie na stanowiskach półcienistych i w cieniu, podobnie jak dąbrówka rozłogowa czy tiarella, które także zdobią zacienione rabaty.

Jak uprawiać klajtonię przeszytą?

Jak wspomniano, preferowane przez klajtonię stanowisko to półcień lub nawet całkowity cień. Gleba powinna być żyzna, należy także zadbać o stałą wilgotność podłoża i regularne ją podlewać, zwłaszcza podczas upalnych dni. Nawożenie nie jest konieczne.

Wysiew klajtonii możliwy jest zarówno do rozsadnika, jak i bezpośrednio do gruntu. Najlepiej zrobić to na wiosnę, jednak możliwy jest także późniejszy siew, nawet jeszcze w lipcu, co pozwoli na zbiory jesienne. Warto jednak pamiętać, że po zakwitnięciu roślina traci swoje walory smakowe.

Czytaj także: