Petunie to bez wątpienia królowe balkonów, tarasów i parapetów. Ich barwne kaskady kwiatów zachwycają długo, bo aż do jesieni. Chociaż uprawa tych roślin nie jest skomplikowana, to jednak obfite kwitnienie i bujny rozrost petunii wymaga przestrzegania kilku zasad. Poznaj podstawy uprawy tych wyjątkowych kwiatów.

Wybierz odpowiednią odmianę do uprawy petunii

Nazwa „petunia” nie odnosi się do jednego gatunku, a do licznego rodzaju roślin należących do rodziny psiankowatych. Petunie wywodzą się z terenów Ameryki Południowej i występują w wielu odmianach, wśród których wyróżniamy zarówno byliny, jak i rośliny jednoroczne. W Polsce uprawia się petunie ozdobne, najczęściej płożące, które zwieszają się kaskadami kwiatów w szerokiej gamie barw. To właśnie okazałe kwiatostany o kielichowatym kształcie są największą ozdobą tych roślin.

W polskim klimacie najlepiej radzą sobie odmiany o wysokiej odporności. Popularne są także petunie długo kwitnące, o szczególnie dekoracyjnych kwiatach. Do najbardziej znanych odmian petunii zaliczamy:

surfinie — stanowią kaskadową odmianę petunii ogrodowej. Surfinia wytwarza długie, zwisające pędy obficie obsypujące się kwiatami w szerokiej palecie barw : od bieli, przez odcienie żółtego i niebieskiego, aż po róż, fiolet i czerwień.

: od bieli, przez odcienie żółtego i niebieskiego, aż po róż, fiolet i czerwień. supertunie — bardzo obficie kwitną i wykazują dużą odporność na działanie niekorzystnych czynników. Supertunia Vista tworzy zwisające girlandy kwiatów w kolorze bieli, różu, fioletu i czerwieni, które zdobią balkon od maja nawet do listopada.

Oprócz tego wyróżniamy liczne odmiany petunii różniące się kolorem. Przykładowo odmiana Black Mamba zaskakuje czarnym wybarwieniem płatków, a petunia Pink Star kwitnie na różowo jak pastelowy cukierek.

Zadbaj o dobre stanowisko

Ze względu na swoje południowe pochodzenie, petunie należą do roślin ciepłolubnych. Aby obficie kwitły, należy im zapewnić słoneczne stanowisko o wystawie południowej lub zachodniej. Gleba powinna być żyzna i bogata w próchnicę. Zalecany jest lekko kwaśny odczyn podłoża, mieszczący się w granicach pomiędzy 5,5 a 6,5 pH.

Petunie preferują stale wilgotną ziemię, ale nie mokrą, dlatego gleba powinna być przepuszczalna i lekka z warstwą dobrego drenażu np. keramzytu lub perlitu. Zapobiegnie to gniciu korzeni i rozwojowi chorób grzybowych. Rośliny podlewaj pod korzeń, nawet dwa razy dziennie podczas upałów.

Uprawa petunii nie jest trudna, fot. Adobe Stock, Angelika Bentin

Pielęgnuj swoje petunie

W procesie kwitnienia, które zazwyczaj jest bardzo obfite, petunia potrzebuje twojego wsparcia. Pozostawiona sama sobie szybko zmarnieje i przestanie zawiązywać nowe pąki kwiatowe. Potrzeba jej czegoś więcej niż tylko słońca i regularnego podlewania.

Proces obfitego kwitnienia wymaga sporych nakładów energii, dlatego petunii powinno się systematycznie dostarczać składników odżywczych. Do nawożenia można wykorzystać składniki, a nawet odpady kuchenne. Idealnie sprawdzą się tu niezastąpione fusy z kawy, domowy nawóz z banana czy ochronna odżywka z drożdży.

W uprawie petunii ważne jest także regularne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów. Dzięki temu roślina nie będzie marnowała energii na produkcję nasion i zawiąże więcej pąków kwiatowych.

