Azalia rozświetla ogród swoimi efektownymi kwiatami, ciesząc oko feerią barw. Zobacz, kiedy trzeba o nią zadbać w szczególności, żeby mogła zdobić ogród pięknymi kwiatami.

Kiedy należy przycinać azalię?

Latem większość azalii zaczyna przekwitać. Ich okres kwitnienia przypada głównie na maj i czerwiec, natomiast w lipcu roślina zaczyna zawiązywać pąki już na kolejny rok. Ponieważ azalia ogrodowa kwitnie na pędach zeszłorocznych, intensywne jej przycinanie latem nie jest wskazane, natomiast warto wtedy przeprowadzić zabiegi odmładzające i formujące.

W pierwszej kolejności pozbądź się pędów, które nie rokują. Dotyczy to wszystkich zasuszonych, obumarłych, uszkodzonych czy chorych gałązek. Można także delikatnie skrócić niektóre pędy, nadając krzaczkowi pożądany, bardziej regularny kształt. W przypadku zbyt gęstego pokroju warto lekko przerzedzić krzew, usuwając krzyżujące się pędy, by dać roślinie więcej przestrzeni do rozwoju.

Tak pobudzisz kwitnienie azalii

Sekretem obficie kwitnących krzewów azalii jest regularne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów. Dlaczego jest to tak ważne? Azalia wytwarza pąki na pędach zeszłorocznych. Pozbycie się w porę przekwitniętych kwiatów po pierwsze stwarza miejsce na utworzenie zdrowych pąków, a po drugie pobudza się roślinę do „inwestowania” energii w ich rozwój.

Jeśli zostawisz stare kwiaty na krzewie, azalia skupi się na produkcji nasion i owoców, a to zakłóca proces obfitego kwitnienia.

Kwiatostany należy usuwać po przekwitnięciu azalii, czyli w lipcu, a czasem już w czerwcu, w zależności od odmiany. W tym celu należy posłużyć się ostrym narzędziem, np. sekatorem, lub uszczykiwać kwiaty ręcznie. Rób to delikatnie, bo pod starym kwiatostanem roślina wypuszcza młode pąki.

Zasady przycinania azalii latem, fot. Adobe Stock, Marcin

Zadbaj o azalię latem

Przycinanie to tylko jeden z zabiegów pielęgnacyjnych, których wymaga azalia latem. Ważne jest także jej systematyczne podlewanie oraz nawożenie. Odżywkę warto stosować także po przekwitnięciu rośliny, by zregenerować ją po wyczerpującym okresie wegetacji i wzmocnić przed sezonem jesienno-zimowym. Możesz w tym celu wykorzystać np. fusy z kawy. Najlepiej zrobić to po usunięciu przekwitniętych kwiatostanów, by roślina nie przekierowała dostarczonej w ten sposób energii na produkcję nasion.

Latem pamiętaj też o ściółkowaniu azalii. Pomoże to utrzymać odpowiedni poziom wilgoci i zabezpieczy roślinę przed letnimi upałami oraz suszą. Wystarczy rozłożyć wokół krzaczków zrębki lub korę iglastą, szyszki z igliwiem lub torf. Zapobiegnie to nadmiernemu parowaniu wody z podłoża, a dodatkowo zakwasi glebę, regulując jej pH na poziomie preferowanym przez azalie.

