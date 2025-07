Petunia Pink Star to odmiana o kompaktowym pokroju i wyjątkowo dekoracyjnych kwiatach - biało-różowe pasy tworzą na nich symetryczne gwiazdy, które widać z daleka. Roślina rośnie bujnie, pokrywając doniczki i skrzynki kaskadą kwiatów. Lubi słońce, jest odporna na wiatr i niewielkie przesuszenia, dlatego świetnie sprawdzi się nawet na trudniejszych balkonach.

Jak wygląda petunia Pink Star?

Petunia Pink Star należy do grupy petunii ogrodowych, ale wyróżnia się charakterystycznym wzorem kwiatów. Każdy płatek ma na sobie biały promień rozchodzący się od środka - razem tworzą efekt gwiazdy. Kojarzą się z charakterystycznymi słodkimi cukierkami typu "owocowe karmelki" albo z lizakami o mlecznym smaku od marki na literkę C, które pamiętam z czasów dzieciństwa.

Kolor różowy może mieć różne odcienie - od nomen omen cukierkowego po malinowy - w zależności od nasłonecznienia i wieku rośliny.

Pink Star kwitnie długo i obficie, bo od maja aż do pierwszych przymrozków. Roślina dorasta na wysokość około 25-30 cm, ale jej pędy mogą się przewieszać, dlatego doskonale wygląda w skrzynkach balkonowych i wiszących donicach.

Petunia Pink Star to kwiat, który przy minimalnym wysiłku daje maksymalny efekt, fot. Adobe Stock, Marc

Petunia Pink Star: uprawa i pielęgnacja

Petunia Pink Star kocha słońce - im więcej światła, tym obfitsze kwitnienie i intensywniejsze barwy. Roślinka lubi stanowiska ciepłe i osłonięte od deszczu, choć dosyć dobrze znosi letnie burze. Podlewać należy regularnie, ale umiarkowanie, najlepiej codziennie rano lub wieczorem. Przy podlewaniu zawsze uważaj, by nie zalać liści.

Najlepiej rośnie w żyznej, przepuszczalnej ziemi uniwersalnej do roślin balkonowych. Możesz dodać do niej perlit albo piasek, aby zapewnić jeszcze lepszy drenaż. W sezonie co ok. 10 dni warto stosować nawóz do roślin kwitnących, bo to podtrzymuje obfite kwitnienie i zdrowy wygląd.

Aby petunia Pink Star zachwycała aż do jesieni, dobrze jest na bieżąco usuwać przekwitnięte kwiaty. Świetnym trikiem jest też uszczykiwanie petunii. Dzięki temu roślina nie traci energii na tworzenie nasion. Co kilka tygodni można delikatnie przyciąć nadmiernie rozrośnięte pędy, wówczas zagęści się i wytworzy nowe pąki.

Jeśli planujesz wyjazd na kilka dni, poproś kogoś o podlewanie albo w inny sposób zabezpieczyć rośliny przed wyjazdem. Przesuszona petunia szybko traci kwiaty, choć równie szybko potrafi się zregenerować, jeśli susza nie trwa zbyt długo.

