Nawóz z bananów przygotowuje się przede wszystkim z jego skórek. To prawdziwe bogactwo wartości odżywczych, za które twoje domowe rośliny na pewno Ci podziękują. Najlepsze na nawóz ze skórki banana będą owoce ekologiczne - są wolne od toksyn, które mogłyby zaszkodzić kwiatom i warzywom.

Nawóz z banana do kwiatów doniczkowych to dość znana i sprawdzona metoda. Możesz stosować odżywkę z banana do nawożenia kwitnących roślin doniczkowych i pod uprawy w domu i w ogrodzie.

Jak zrobić podstawowy nawóz z bananów?

Banany dokładnie umyj, zanim zdejmiesz z nich skórkę. Możesz wyszorować je pod bieżącą wodą. Same skórki możesz też wymoczyć w wodzie z dodatkiem sody . Dzięki temu pozbędziesz się pestycydów, których na skórce od banana jest dużo.

. Dzięki temu pozbędziesz się pestycydów, których na skórce od banana jest dużo. Skórki z kilku bananów na nawóz, pokrój na około 3-centymetrowe kawałki

na około 3-centymetrowe kawałki Włóż bananowe skórki do słoika i zalej ciepłą wodą. Odstaw w ciemne miejsce na 1-2 dni.

na 1-2 dni. Po tym czasie płyn odcedź i wymieszaj z wodą w proporcji 1:1.

Odżywka do kwiatów ze skórki banana w płynnej postaci, jest idealna do podlewania roślin. Nawóz z banana do roślin warto też przelać go do pojemnika z atomizerem i pryskać, by pozbyć się mszyc.

fot. Odżywka do kwiatów z banana/Adobe Stock, Dmitrii

Nawóz z banana: odżywka ze skórki w proszku

Skórkę z banana możesz także sproszkować i wykorzystać jako dodatek do wody, którą podlewasz swoje kwiaty. Zrobisz to z łatwością w piekarniku. Jednorazowo dodawaj do wody 2-3 łyżki na średniej wielkości konewkę. Taki nawóz stosuj mniej więcej raz w miesiącu.

Skórkę z banana na nawóz pokrój na kawałki , wysusz w piekarniku i zmiel na pył.

, wysusz w piekarniku i zmiel na pył. Skruszonego banana dodaj do wody i odstaw na 3 dni.

Tak przygotowaną odżywką z banana (skórki) podlewaj kwiaty.

Nawóz z miąższu banana

Miąższ z banana także świetnie sprawdzi się jako domowy nawóz do roślin. Będziesz jednak do tego potrzebować kompostownika. Możesz kupić go w dużej wersji i postawić w ogrodzie albo na balkonie, ale także zrobić kompostownik samodzielnie.

Kawałki dojrzałego banana pokrój i włóż do kompostownika - poprawi jego strukturę i właściwości.

Jeśli chcesz przyciągnąć motyle, kawałki banana umieść w strategicznych miejscach.

Nawóz z bananów i kawy

Nawóz ze skórki banana możesz dodatkowo wzbogacić fusami z kawy i stosować także do innych doniczkowych roślin kwitnących. Taka mieszanka idealnie sprawdzi się np. jako nawóz do storczyków.

Suche fusy z kawy i sproszkowaną skórkę banana umieść na dnie doniczki.

Wilgotne fusy z kawy zmieszaj z bananem i ziemią do kwiatów podczas przesadzania.

i ziemią do kwiatów podczas przesadzania. W ogrodzie nawóz z kawy i banana przyciągnie dżdżownice i użyźni kompost. Fusy z kawy i skórka banana mogą wykorzystaj jako dodatek do ziemi - użyźnisz ją i będzie świetnym podłożem do posadzeni kwiatów.

- użyźnisz ją i będzie świetnym podłożem do posadzeni kwiatów. Fusy z kawy i sproszkowany nawóz ze skórki banana rozsyp w ogrodzie przed nadciągającym deszczem - oddadzą swoje właściwości glebie.

Płynny nawóz ze skórki banana możesz wzbogacić 1-2 łyżeczkami fusów z kawy na 200 ml.

Nawóz z banana do podlewania (w słoiku)

Nawóz przygotowany w słoiku to tzw. odżywka z banana w postaci kiszonki. Przygotowuje się ją szybko i łatwo. Pamiętaj, aby przed użyciem rozcieńczyć domową "kiszonkę" z wodą. Sama w sobie będzie za mocna dla większości roślin.

Zalej skórkę z 1 banana ciepłą wodą i zakręć słoik.

Po 2-3 dniach rozcieńcz płyn wodą w proporcjach 1:1.

Nawozem ze skórki banana w słoiku podlewaj kwiaty doniczkowe i ogrodowe.

fot. Nawóz z banana do roślin/Adobe Stock, ThamKC

Nawóz z banana doskonale sprawdzi się nawet w przypadku wymagających kwiatów. Warto stosować tę odżywkę kwiatów kwitnących np. do storczyków (będą obficie kwitły zasilone fosforem i potasem), a także paproci czy draceny, a w ogrodzie - do róż i hortensji. Nawóz z bananów na pewno docenią także monstery (najlepiej w płynne formie), a także jako nawóz do skrzydłokwiatu.

Skórka z banana sprawdzi się dodatkowo także do nabłyszczania liści kwiatów - więc przed przygotowaniem nawozu możesz wykorzystać ją właśnie w ten sposób.

Skórka z banana jako nawóz do owoców i warzyw

Nawóz z bananów będzie także świetnym dodatkiem pod owoce i warzywa. Pomaga poprawiać owocowanie, a także ogólną jakość i smak zebranych plonów.

Rośliny z krótkim okresem wegetacji, takie jak np. sałata, wymagają innego sposobu nawożenia. W tym celu nie zalewaj skórek od banana wodą. Kawałki skórki od banana na nawóz zakop w ziemi, w której kilka tygodni później zasiejesz warzywa.

Dzięki temu taki nawóz ze skórki z banana zdąży zasilić glebę cennymi składnikami: potasem, fosforem, kwasem krzemowym. Potas i fosfor to składniki szczególnie cenne dla pomidorów i roślin kwitnących. Skórki bananów możesz też zakopywać w doniczkach.

