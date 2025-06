Supertunia to wyjątkowa odmiana petunii kaskadowej. Odróżnia się od klasycznej petunii większą odpornością i bujniejszym kwitnieniem. Jest dość nową odmianą, a już dorobiła się szerokiego grona wielbicieli.

Dlaczego warto posadzić supertunię?

Przede wszystkim dlatego, że pięknie i długo kwitnie. Supertunia utrzymuje kwiaty przez wiele miesięcy. Zachwyca kaskadami różnobarwnych kwiatów, które tworzą dekoracyjne „poduchy” w ogrodzie lub donicach.

Szybko rośnie i jest ozdobą każdego balkonu od wiosny aż do późnej jesieni. Zachwyca zwisającymi łodygami ozdobionymi licznymi kwiatami i lancetowatymi liśćmi. Występuje w kolorach: różowym, fioletowym, purpurowym, białym.

Supertunie są też wytrzymałe i szybko się regenerują. Nie przeszkadza im deszcz i wiatr, a przy tym są łatwe w uprawie. Te właściwości sprawiają, że ta wytrzymała odmiana petunii bije rekordy popularności.

Supertunia o intensywnie purpurowych kwiatach, fot. Adobe Stock, skymoon13

Gdzie posadzić supertunię, aby bujnie kwitła?

Supertunie to idealne kwiaty na południowy balkon lub taras. Sprawdzą się też w ogrodzie na słonecznej rabacie. Podłoże dla supertunii powinno być lekkie, przepuszczalne i żyzne. Roślina dobrze rośnie w ziemi o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Dzięki temu ma właściwe warunki do zdrowego wzrostu i odwdzięczy się setkami kolorowych kwiatów. Chociaż roślina woli stanowiska słoneczne, poradzi sobie również w półcieniu.

Pielęgnacja supertunii. Jak ją podlewać i nawozić?

Zaletą tej ozdobnej rośliny jest też to, że poradzą sobie z jej pielęgnacją nawet początkujący ogrodnicy. Ta odmiana dobrze znosi deszcze, wiatr oraz upały, ale mrozy są już dla niej nie do przetrwania. Ale można coś i na to poradzić. Supertunie przechowywane w odpowiednich warunkach w trakcie chłodnych miesięcy mogą wypuścić nowe kwiaty w kolejnym sezonie.

Aby wspomóc zawiązywanie pąków i obfite kwitnienie supertunii, należy pamiętać o nawożeniu i dość obfitym podlewaniu, zwłaszcza w okresach bezdeszczowych. Podlewanie przeprowadza się rano i wieczorem, kierując strumień wody na ziemię (nie na kwiaty i liście).

Dobrym wyborem jest nawóz wieloskładnikowy przeznaczony właśnie do tych kwiatów. Zawiera wysoką zawartość potasu i fosforu. Jego zastosowanie przełoży się na intensywnie wybarwione liczne kwiaty i zdrowe liście. Odżywkę należy podawać co 2 tygodnie przez cały sezon.

