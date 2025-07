Lawendowe pola mieniące się fioletem to obrazek kojarzący się z francuskimi dolinami Prowansji. Coraz częściej takie plantacje zakładane są również w Polsce. Latem ściągają tłumy turystów i miłośników natury. To idealne miejsce na sesję zdjęciową oraz na wakacyjny relaks.

Możesz je mieć także w swoim ogrodzie. Nie potrzebujesz hektarów — wystarczy romantyczne poletko, które pokryje się fioletowymi kłosami. Jesień (od września do października) i wiosna (kwiecień i maj) to najlepszy czas na sadzenie lawendy i wtedy warto zrealizować swoje marzenie.

Przygotuj stanowisko pod pole lawendę

Pole lawendy nie musi zajmować całej działki, wystarczy nawet niewielka przestrzeń w ogrodzie. Na początku wybierz odpowiednie miejsce. Lawenda kocha słońce, więc raczej zrezygnuj z części ogrodu zacienionej np. przez budynki, drzewa czy krzewy, a zadbaj o południową bądź południowo-zachodnią ekspozycję.

Lawenda nie jest trudna w uprawie i jej uprawa uda się w niemal każdym miejscu, ale warto odpowiednio przygotować podłoże, by roślina obficie kwitła. Gleba powinna być lekka i przepuszczalna, o odczynie od obojętnego do zasadowego.

Ciężkie gliniaste podłoże może hamować rozwój rośliny, dlatego warto zadbać o dobry drenaż i przemieszczać ziemię z piaskiem oraz drobnym żwirem. Pod uprawę warto też zastosować kompost, który wzbogaci podłoże w cenne składniki odżywcze.

Zasadź swoją lawendę

Wybierz odpowiedni gatunek lawendy. W polskim klimacie doskonale poradzi sobie lawenda wąskolistna, zwana również angielską, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, a jej fioletowe kłosy osiągają nawet 60-70 cm długości. Ponieważ jest mrozoodporna, może zimować w gruncie, zatem idealnie sprawdzi się na lawendowym poletku.

Pola lawendy słyną z charakterystycznych, regularnych pasów falujących kłosów. Aby osiągnąć taki efekt, zadbaj o odpowiednią rozstawę roślin. W przypadku lawendy wąskolistnej idealne odstępy to ok. 30-40 cm pomiędzy krzaczkami w rzędzie, a także ok. 50-60 cm pomiędzy rzędami, by zachować wygodne przejście.

Zadbaj o krzaczki lawendy

Zasadzonej lawendzie regularnie dostarczaj wodę, by zachować umiarkowany poziom wilgoci w glebie, ale unikaj przelewania roślin, by nie dopuścić do gnicia korzeni i rozwoju chorób grzybowych. Trzeba także uważać na przenawożenie podłoża.

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest regularne przycinanie lawendy. To sposób na pobudzenie kwitnienia i ładne rozkrzewienie rośliny, a także nadanie estetycznego kształtu kępkom.

Pierwsze cięcie lawendy warto wykonać tuż po posadzeniu, skracając pędy nawet o połowę. Koniecznie należy przycinać krzaczki wiosną, pobudzając je w ten sposób do wypuszczania nowych pędów, a także po przekwitnięciu. Można w ten sposób pobudzić roślinę do powtórnego kwitnienia.

