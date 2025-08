Choć trend make-up no make-up przybył z Paryża i rozgościł się na dobre, wciąż lubimy zaszaleć z makijażem. Dlatego też podpatrujemy triki z innych stron świata. Ten trend wywodzi się z bardziej azjatyckich oraz amerykańskich wpływów, ale jest niezwykle popularny. Do tego stopnia, że na rynku jest coraz więcej produktów, które pozwalają nam zapewnić go na swoich wargach. Holograficzne usta to hit lata 2025. Czym dokładnie się charakteryzują?

Holograficzne usta to hit lata 2025

Błyszczące usta są absolutnym hitem 2025 roku. Chętnie stawiamy na wszelkiego rodzaju błyszczyki, które mają nadać naszym wargom cudowny efekt glow. Od czasu do czasu warto jednak zaszaleć i połączyć to z kolorem - szczególnie w takiej wersji.

Holograficzne usta były już modne kilka lat temu. Dają nieco futurystyczny efekt, który sprawia, że nie da się przejść obok nich obojętnie. To żywa, błyszcząca formuła idealnie komponująca się z letnimi stylizacjami.

Fot. materiały prasowe, Revers Cosmetics

Holographic lips - są nawilżone, wyglądają na pełniejsze i podkreślają opaleniznę

Takie holograficzne usta są cudnie nawilżone i sprawiają, że wargi wyglądają na pełniejsze. Najważniejsze jest jednak to, że latem wspaniale podkreślają opaleniznę. Tak wyrazisty element w makijażu wystarczy i nie trzeba już więcej kosmetyków, aby podkreślić urodę. Dlatego warto na nie postawić.

Holograficzne usta mają się wyróżniać. Wiele marek wprowadziło do swojej oferty produkty, które zapewniają taki efekt. Warto zwrócić uwagę na błyszczyk błyszczyk Gloss Up! marki Revers Cosmetics, który działa jak biżuteria dla ust. Dzięki delikatnym drobinkom cudownie odbija światło i daje niesamowity efekt.

Trendy makijażowe 2025

Holograficzne usta to trend, który świetnie sprawdza się latem, a już szczególnie podczas koncertów i festiwali muzycznych. Na co dzień wciąż jednak lansujemy minimalizm, tak dobrze znany nam z ulic Paryża.

Dlatego kluczowym trendem makijażowym 2025 roku jest... pielęgnacja. Odpowiednio nawilżona i wygładzona skóra sprawia, że buzia prezentuje się rewelacyjnie nawet w wersji sauté. A jeśli chodzi o pielęgnację warg, ja przepadłam na punkcie tej maski do ust. Cudnie nawilża i zostawia efekt glossy lips - jest więc idealna na co dzień.