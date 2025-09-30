Która z nas nie marzy o szmince, która trzyma się na ustach cały dzień? Ja chciałam mieć taką od dawna i w końcu trafiłam na swój ideał. Chcesz wiedzieć co to za pomadka? W tym artykule ci to zdradzę. Od dziś koniec z poprawkami makijażu w ciągu dnia i rozmazaną szminką podczas randki.

Ważne. Pamiętaj, że większość super trwałych pomadek jest matowa. Przed użyciem takiej szminki musisz specjalnie przygotować wargi — peeling do ust jest absolutnie niezbędny.

Szmina do zadań specjalnych - Maybelline SuperStay Matte Ink

Płynna szminka słynie z bardzo długiej trwałości i nieskazitelnego matowego wykończenia, które utrzymuje się przez wiele godzin (producent podaje, że pomadka utrzymuje się na ustach aż 16 godzin). Szminka jest bardzo mocno napigmwntowana, dlatego uważaj przy jej nakładaniu — gdy wyjedziesz za linię ust, trudno ją zmyć.

W nakładaniu pomadki pomaga specjalny, precyzyjny aplikator w kształcie strzałki.

Pomadka jest odporna na ścieranie, nie pozostawia śladów na szklankach oraz nie znika podczas posiłków, co czyni ją doskonałym wyborem na każdą okazję. A już na pewno do biura i na randkę. Szminka nie pachnie intensywnie i nie ma gorzkiego posmaku. Szminka Maybelline Matte INK kosztuje 31,79 zł.

Szminka - Fot. maybelline.com

Nie tylko Maybelline SuperStay Matte Ink — są alternatywy

Jeśli wśród matowej szminki Maybelline nie możesz znaleźć odcienia dla siebie lub pomadka cię uczula, możesz spróbować innej super trwałej pomadki np. M.A.C Locked Kiss Ink. Jest to długotrwała, płynna pomadka matowa o 24-godzinnej trwałości, która jest odporna na pocałunki, rozmazywanie, wodę i kruszenie. Dzięki technologii Pigment Lock i składnikom takim jak olej z passiflory, olej kokosowy i masło shea, zapewnia komfort noszenia, jest lekka i oddychająca, a jednocześnie daje pełne krycie i bogaty matowy kolor. Produkt posiada precyzyjny, skośny aplikator ułatwiający równomierne rozprowadzenie koloru.

Szminka - Fot. maccosmetics.pl

