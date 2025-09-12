Trendy w makijażach zmieniają się jak w kalejdoskopie, ale już od jakieś czasu zauważalny jest trend odwrotu od wszystkiego, co sztuczne i nienaturalne. Nie wychodzisz z domu bez obrysowania ust kredką? Poddajesz je różnym zabiegom, aby wyglądały na większe? Czas z tym skończyć i zauważyć jak piękne są twoje wargi. Nie musisz ich już niczym przykrywać, aby inni wiedzieli, że znasz się na trendach, bo najbardziej pożądane w tym sezonie są narrow lips.

Duże usta w wersji glow są już passé

Przez ponad dekadę stawialiśmy na duże, pulchne i błyszczące usta. Na szczęście na wybiegach i w internecie coraz częściej widzimy trend na naturalność w stylu make-up no make-up. Skąd on się wziął? W życiu codziennym ludzie zmęczeni są wszystkim, co sztuczne i wyraziste, potrzebujemy spokoju. Nie inaczej jest w trendach makijażowych — coraz częściej obserwujemy powrót do naturalności i harmonii. Nakręcany przez gwiazdy, algorytmy oraz filtry Instagrama i TikToka szał na "idealną twarz" odchodzi do lamusa.

Narrow lips — co to za trend?

Narrow lips, czyli "wąskie usta" lub invisi lips, czyli "niewidoczne usta" to jeden trend, który lansują makijażyści, jako hit sezonu jesień-zima 2025/2026. O co w nim chodzi? Przede wszystkim o naturalność i minimalizm. Nie nakładamy już na usta powiększających je optycznie konturówek i szminek. Nie chodzimy na zabiegi, które mają na celu sprawienie, że nasze usta będą większe. Najmodniejszą opcją w jesienno-zimowym sezonie będzie nałożenie na wargi jedynie nawilżającego balsamu.

Modelki przed pokazem Rami Al Ali - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Narrow lips - jak wykonać taki makijaż?

Twoje usta z natury są duże i myślisz, że trend narrow lips nie jest dla ciebie? Spokojnie "wąskie usta" da się stworzyć za pomocą makijażu. Wystarczy, że pomalujesz je szminką w kolorze nude, możliwie najbardziej zbliżoną do koloru twojej skóry. Na koniec wystarczy lekko przypudrować usta i voilà - "wąskie usta" gotowe.

Aby twoje usta zawsze wyglądały zdrowo, nie zapominaj o pielęgnacji. Używanie balsamów i robienie peelingów to absolutne minimum, na które warto decydować się każdego dnia.

