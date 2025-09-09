Pierwsze wrażenie po użyciu tego serum to lekkie, "miękkie" wykończenie. Produkt nie klei się, nie obciąża cery i szybko się wchłania. Pierwsze efekty widoczne są już po kilku dniach: skóra staje się bardziej sprężysta, gładka i promienna. To idealny produkt zarówno pod makijaż, jak i do wieczornej pielęgnacji.

Jak działa serum nawilżające Soraya Beauty RX?

Głównym powodem, dla którego serum to zyskało na popularności, jest stosunek jakości do ceny. Za niewiele ponad 18 zł otrzymujesz kosmetyk, który nawilża, wygładza i sprawia, że skóra wygląda młodo i promiennie. W jego składzie znajdziesz substancje intensywnie wiążące wodę w naskórku, dzięki czemu nawet przy niesprzyjających jesiennych warunkach wyglądasz dobrze.

Znajdziesz w nim m.in. kwas hialuronowy, który intensywnie nawilża i poprawia jędrność, niacynamid wyrównujący koloryt i wspierający regenerację, trehalozę chroniącą skórę przed stresem oksydacyjnym oraz pantenol, który koi i łagodzi podrażnienia. Dzięki takiemu połączeniu składników produkt działa wielowymiarowo - nie tylko nawilża, ale też poprawia kondycję skóry i wzmacnia jej barierę ochronną.

Serum jest leciutkie i ekspresowo się wchłania, fot. mat. prasowe

Dla kogo jest to serum?

Serum Soraya Beauty RX można polecić praktycznie każdemu, kto zmaga się z odwodnioną lub poszarzałą cerą. Świetnie sprawdzi się u osób z suchą skórą potrzebującą intensywnego nawodnienia, ale także przy cerze mieszanej. Lekka formuła nie zatyka porów, więc nie musisz się obawiać wysypu niedoskonałości. To dobry wybór również po kuracjach złuszczających i po stosowaniu kwasów w domu, kiedy skóra wymaga dodatkowego wsparcia regeneracji.

Jak je stosować?

Najlepiej stosować serum na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, rano i wieczorem. Wystarczy kilka kropel, aby pokryć całą twarz. Po ok. 5-6 minutach można nałożyć krem nawilżający. Przy porannej pielęgnacji pamiętaj o kremie z filtrem SPF. Dzięki lekkiej konsystencji świetnie współpracuje z makijażem i nie roluje się pod podkładem.

