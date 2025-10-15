W dobie, kiedy wciąż na czasie jest skinimalizm i trend make-up no make-up, podczas robienia makijażu podkreślamy różne elementy twarzy, ale nie przesadzamy z mocą kosmetyków. Właśnie dlatego tak dużą popularnością cieszą się dziś tinty do ust. To bowiem kosmetyki, które zapewniają naszym ustom podkreślony, ale wciąż naturalny efekt. Jakiś czas temu przetestowałam viralowe tinty do ust od Maybelline New York i byłam nimi pozytywnie zaskoczona. Dziś możemy je kupić o wiele taniej w Rossmannie.

Uwielbiam ten tint do ust

Marka Maybelline New York dobrze wie, co zrobić, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientek. Jakiś czas temu wprowadziła na rynek serię tintów do ust w różnych odcieniach, które są w stanie zapewnić nam delikatny, ale jednocześnie wyrazisty makijaż.

Tint ma to do siebie, że przy pierwszym pociągnięciu jedynie podkreśla kolor ust. Możemy jednak wzmocnić ten efekt, jeśli chcemy bardziej podkreślić wargi. To zatem od nas zależy, na jaką moc się zdecydujemy. Te kosmetyki zapewniają delikatny, matowy makijaż w stylu velvet touch.

Tint do ust Super Stay Teddy od Maybelline New York aż 30 zł taniej

Tint do ust Super Stay Teddy od Maybelline New York to zatem kosmetyk, na który warto polować. Jego standardowa cena 72,99 zł, ale teraz w drogeriach Rossmann możemy kupić go za 43,99 zł, czyli prawie o połowę taniej. To idealna okazja, aby zapoznać się bliżej z tym produktem i wybrać swój idealny kolor.

A odcieni jest bez liku. To aż 5 barw inspirowanych naturalnymi kolorami ust. Każda z nas znajdzie zatem odcień idealny dla siebie. Mój ulubiony to Widl At Heart, czyli głęboka róż. Zobacz, jak prezentuje się ten produkt.

Tint do ust Super Stay Teddy od Maybelline New York, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Tinty do ust - dlaczego warto po nie sięgnąć?

Dobrze dobrany tint to nie tylko naturalny efekt makijażu. To także niezwykle trwały produkt. Kosmetyk od Maybelline potrafi wytrzymać na ustach nawet przez cały dzień, o czym sama się przekonałam.

Tint jest produktem idealnym do pracy. Jeżeli chcemy jedynie podkreślić barwę swoich ust, ale nie przesadzić z mocą pomadki, właśnie ten kosmetyk jest idealnym wyborem.

