Oryginalny i nonszalancki — tak w skrócie można powiedzieć o makijażu ust zwanym blurred lips. Charakteryzuje się on subtelnym, rozmytym konturem ust, który imituje efekt, jakbyś właśnie zjadła jagody.

Reklama

"Rozmazane usta" będą nam towarzyszyć całą jesień 2025. Nie jesteś przekonana do tego trendu, bo boisz się, że jego wykonanie zajmuje dużo czasu? Spokojnie. Z tymi szminkami wykonasz go w 2 minuty.

Skąd pochodzi trend blurred lips?

Francuzki pokochały blurred lips, ale nie one go wymyśliły. Ten styl malowania ust wywodzi się z Korei. Zainspirowany naturalnym wyglądem gwiazd oraz estetyką K-pop, ten efekt szybko zyskał popularność w innych krajach, takich jak Francja czy Dania.

Jak wykonać makijaż blurred lips?

Styl malowania ust zwany blurred lips zyskał na popularności między innymi dlatego, że łatwo go wykonać. Jak zrobić "rozmazane usta" w mgnieniu oka?

Aplikację należy rozpocząć od nałożenia szminki na środek ust. Następnie opuszkiem palca rozcieramy pomadkę ku brzegom warg. Nie staraj się rozetrzeć pomadki równo, w końcu moda na "rozmazane usta" polega na miękkich, rozmytych przejściach między kolorem szminki a naturalnym kolorem ust.

Blurred Lips zrobisz szminką w płynie NYX

Do wykonania makijażu blurred lips najlepiej nadają się szminki w płynie o matowym lub satynowym wykończeniu. Pamiętaj. Błyszcząca, lejąca się pomadka może spłynąć za kontur usta, dalej niż tego chcesz. Ja stawiam na płynną, matową pomadkę od NYX. Jej konsystencja i wyraziste kolory sprawiają, że makijaż zwany "rozmazanymi ustami" będzie wyglądał jak na pokazach mody. Cena szminki NYX Smooth Whip to 35 zł.

Szminka w płynie - Fot. nyxcosmetics.com

Do zrobienia rozmazanych ust idealny jest sztyft 3w1 Embryolisse

Drugim kosmetykiem, który świetnie nadaj się do zrobienia blurred lips jest sztyft od Embryollisse. Nie lubisz malować się tysiącem produktów? Ten sztyft 3w1 jest dla ciebie stworzony. Pozwoli ci wykonać cały makijaż twarzy w 5 minut, bowiem nakłada się go na usta, policzki i powieki. Taka kolorystyczna jednolitość jest bardzo pożądana jesienią 2025. Wielofunkcyjny sztyft koloryzujący 3w1 kosztuje 95 zł.

Sztyft 3w1 - Fot. embrolisse.com

Blurred lips w wersji soft zrobisz tintem Essence

Szukasz mniej napigmentowanego produktu do wykonania makijażu blurred lips? Wypróbuj tint od marki Essence. Pamiętaj, że aby efekt utrzymał się do wieczora, tint musisz nakładać kilka razy dziennie. W tym przypadku wprawa w robieniu "rozmazanych ust" jest bardzo przydatna. Chcesz wiedzieć, który tint moim zdaniem jest najlepszy? Ja stawiam na ten od marki Essence. Jego koszt to 15 zł.

Tint - fot. essence.com

Przeczytaj także: