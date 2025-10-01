Pielęgnacja cery to nie tylko odpowiedni demakijaż i nałożenie kremu nawilżającego. Szczególnie istotna jest też pielęgnacja wokół oczu. To bowiem miejsce wyjątkowo narażone na wszelkie nieprzyjemne zjawiska - np. kurze łapki, zmarszczki mimiczne czy zasinienia. W związku z tym należy dobrać odpowiednie produkty, które zminimalizują wystąpienie takich zjawisk. Te hydrożelowe płatki pod oczy Isana są w stanie nam w tym pomóc. Zobacz, jak działają.

Hydrożelowe płatki pod oczy Isana nawilżają i wygładzają skórę

Rossmann ma w swojej ofercie różne kosmetyki, ale szczególnie ciekawe wydają się produkty marki Isana. Niektóre z nich mają bowiem działanie podobne do luksusowych kosmetyków, a kosztują o wiele taniej. Podobnie jest z tymi hydrożelowymi płatkami pod oczy.

Ten produkt ma działanie intensywnie nawilżające. Zawiera bowiem drogocenny kwas hialuronowy, który doskonale nawadnia i sprawia, że woda na dłużej utrzymuje się w skórze. Dodatkowo jest bezpieczny dla każdego typu cery, więc nie trzeba obawiać się skutków ubocznych.

W składzie tych płatków znajdziemy również witaminę E, która prasuje zmarszczki jak żelazko. Dzięki temu wszystkiemu ten produkt też rozświetla, przynosi ukojenie i redukuje oznaki zmęczenia, które często są widoczne właśnie w tej okolicy.

Hydrożelowe płatki pod oczy Isana, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Polki wykupują po 2 opakowania tych "złotych" płatków pod oczy

Jedną z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o zalety tego kosmetyku, jest jego cena. Z reguły takie płatki pod oczy kosztują bowiem krocie. W opakowaniu znajduje się 30 sztuk, więc w teorii wystarczają one na miesiąc, jeśli chciałybyśmy używać ich codziennie. A luksusowe kosmetyki kosztują nawet około 200 zł za pojemniczek. Inaczej sprawa ma się w tym przypadku.

Standardowa cena hydrożelowych płatków od Isany to 23,99 zł za opakowanie zawierające 30 sztuk. A to znaczy, że jest to naprawdę konkurencyjna oferta. Nic więc dziwnego, że kobiety idą do Rossmanna i wykupują po dwa opakowania tych płatków.

Jak dbać o skórę wokół oczu?

Skóra wokół oczu jest cienka i wymaga specjalnych środków pielęgnujących. W tym miejscu widoczne jest bowiem wszystko - nasz stan zdrowia, przemęczenie czy zmarszczki mimiczne, które tworzą się wraz z wiekiem. Dlatego stosowanie tego typu hydrożelowych płatków z kwasem hialuronowym jest kluczowe, żeby utrzymać odpowiedni stopień nawilżenia skóry. To jednak nie wszystko.

Warto każdego ranka i wieczoru smarować okolicę oczu również kremem odpowiednio dobranym do naszej skóry. Panie zmagające się z cieniami powinny wybierać rozjaśniające specyfiki. Kobiety o przesuszającej się cerze nawilżające. Z kolei do skóry dojrzałej warto wybrać kosmetyki przecizmarszczkowe. Dobrze sprawdzi się też masaż rollerem, który wygładzi skórę wokół oczu i jednocześnie zniweluje opuchlinę, która również często zbiera się w tej okolicy.

