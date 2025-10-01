Na rynku znajdziesz mnóstwo kosmetyków do brwi — kredki, pomady, żele, tusze. Jednak to zestawy w pudrze mają najwierniejszych fanów. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy formuła jest wodoodporna i dobrze dobrana do odcienia włosków.

Jednym z takich produktów jest CATRICE Brow Powder Set Waterproof. Dzięki temu kosmetykowi możesz uzyskać wyrazisty efekt, ale jednocześnie uniknąć teatralnego, przesadnego wyglądu — jeśli użyjesz go z rozwagą. Zobacz, co potrafi, jakie są jego zalety i jak go stosować krok po kroku.

Zalety tego produktu

Ten zestaw pudrowy za 13,99 zł to produkt 2w1. Zawiera dwa odcienie pudru (jaśniejszy i ciemniejszy), które możesz ze sobą mieszać, by uzyskać idealny odcień dla swoich brwi. Dzięki szczoteczce i pędzelkowi produkt wypełnia ubytki, nadaje jednolity kolor, modeluje i pozwala na subtelną gradację tonów (jaśniejszy cień we wnętrzu łuku, ciemniejszy na końcówce). Zestaw jest kompaktowy, więc możesz zabrać go ze sobą do torebki na poprawki w ciągu dnia

Jak wypada ten zestaw pudrowy w porównaniu z innymi produktami do brwi? Oto jego zalety:

W porównaniu z pomadą — pudrowa forma jest bardziej delikatna i mniej ryzykowna , jeśli nieznacznie przesadzisz z aplikacją.

, jeśli nieznacznie przesadzisz z aplikacją. W porównaniu z kredką do konturowania brwi — daje bardziej naturalny efekt rozproszonego koloru, a nie ostrej kreski.

rozproszonego koloru, a nie ostrej kreski. W porównaniu z żelem lub woskiem: formuły żelowe nadają trwalszą strukturę i utrwalenie włosków, ale nie zawsze kolor tak dobrze wnika w przestrzenie między włoskami .

. W przypadku zestawu pudrowego ważna jest wodoodporność — ten zestaw ma formułę odporną na wodę, co sprawia, że makijaż wytrzyma w trudnych warunkach (np. podczas opadów czy przy wysokiej wilgotności).

Pudrowy zestaw do stylizacji brwi, Fot. materiały prasowe

Jak używać?

Przygotuj brwi, wyczesując je szczoteczką. Pędzelkiem skośnym nabierz produkt i przyłóż do skóry między włoskami — delikatnymi ruchami wypełniaj brwi, pracując od środka do zewnątrz. Jaśniejszym cieniem wypełnij część bliżej środka brwi (tam, gdzie włoski są rzadsze), ciemniejszego użyj na końcówkach i zagięciu łuku.

Po wypełnieniu użyj szczoteczki, aby delikatnie rozczesać i złagodzić efekt — to klucz, by uniknąć sztucznego wyglądu. Jeśli wolisz mocniejszy look, nałóż drugą cieniutką warstwę pudru. Lepiej dokładać stopniowo niż zacząć zbyt mocno. Jeśli chcesz, możesz nałożyć lekki żel transparentny na wierzch, by usztywnić włoski i zatrzymać je w idealnym ułożeniu.

