Peeling z kawy to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych sposobów na oczyszczenie ciała w domowych warunkach. Bazę do niego wszyscy mamy bowiem w swoim domu. W sieci możemy znaleźć różne przepisy na to, jak takowy peeling zrobić. Ja natomiast przedstawię wam wersję dla leniwych, którą można zrobić błyskawicznie. Stosuję ją przynajmniej od 10 lat minimum raz w tygodniu. Efekty są widoczne już po pierwszym zastosowaniu. Poznaj mój sposób na peeling kawowy do całego ciała.

Biorę 2 produkty i mieszam. Peeling kawowy stosuję od lat

Nie trzeba wydawać kroci na profesjonalne zabiegi w SPA czy u kosmetyczki, żeby sprawić, że ciało będzie piękne, gładkie i ujędrnione. Również w domu jesteśmy w stanie wykonać profesjonalną pielęgnację, a nie potrzebujemy do tego wymyślnych kosmetyków.

Wystarczy wziąć 2 produkty, które z pewnością masz w swoim domu. Jednym z nich jest oczywiście kawa, a dokładnie fusy po kawie. Drugi znajdziesz w swojej łazience. Jak dokładnie wykonać peeling kawowy do ciała i jakich efektów można spodziewać się po jego zastosowaniu?

Przepis na peeling kawowy do ciała

Aby wykonać najprostszy peeling z kawy w swoim domu, potrzebne ci będą:

fusy po kawie,

żel pod prysznic.

Zaparz kawę fusiastą lub ziarnistą, a następnie odcedź fusy i wsyp je do miseczki. Gdy już ostygną, dodaj żel pod prysznic. Najlepiej sprawdzi się oczywiście ten, który przy okazji nawilża ciało. Podczas prysznica weź odrobinę mazi do ręki, a następnie zacznij pocierać nią ciało - przede wszystkim nogi i ręce w "trudnych" miejscach. Potem spłucz domowy kosmetyk wodą. Na końcu nie zapomnij o nałożeniu balsamu na ciało.

Peeling z kawy to peeling antycellulitowy i ujędrniający

Peeling kawowy to wielofunkcyjny kosmetyk domowy, który warto stosować jak najczęściej. Jego głównym celem jest pozbycie się martwego naskórka, ale to nie wszystko. Ten kosmetyk doskonale wygładza ciało i ujędrnia. A kofeina zawarta w kawie ma działanie antycellulitowe.

Warto dodać, że taki produkt świetnie sprawdza się przede wszystkim latem. To bowiem naturalny brązer do skóry. Jeżeli zatem wykonasz go w domu, nie dość, że twoje ciało będzie się pięknie prezentować w letnich stylizacjach, to jeszcze pochwalisz się delikatną opalenizną.