SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna. Dobrze dobrany krem z filtrem potrafi cudownie nawilżyć skórę, a także wygładzić zmarszczki niczym najlepsza maść przeciwzmarszczkowa. Właśnie dlatego warto wiedzieć, jak dobrać najlepszy krem z filtrem. To wymaga dopasowania idealnego do swojej cery. Warto wziąć pod uwagę polecane produkty. Właśnie dlatego ostatnio przetestowałam viralowy SPF Skin79, a teraz sprawdzam leciutki krem Face Sun Care SPF 50 od Eisenberg Paris. To produkt, na który warto zwrócić uwagę.

Reklama

Ten leciutki SPF działa jak najlepsza maść na zmarszczki

Dopiero, co pisałam, że ta maść nawilża i wygładza zmarszczki lepiej niż luksusowe kremy, a już wiem, że również SPF potrafi mieć podobne działanie. Wystarczy, żeby posiadał konkretne składniki aktywne, które dają mu taką możliwość. Tak jest w przypadku tego produktu. Ten leciutki SPF działa jak najlepsza maść na zmarszczki i cudownie nawilża skórę.

Chodzi o krem Face Sun Care SPF 50 marki Eisenberg Paris. W jego składzie znajduje się witamina E, która jest niezastąpiona jeśli chodzi o wygładzenie zmarszczek i zapobieganie ich powstawaniu. To jednak niejedyny składnik w tym produktu, który ma zbawienny wpływ na naszą skórę.

Face Sun Care SPF 50 od Eisenberg Paris chroni i nawilża skórę

Ten kosmetyk zawiera dwa kluczowe filtry - UVA i UVB. Dzięki temu chroni cerę przed słońcem nie tylko powierzchownie, ale i dogłębnie, zapobiegając przenikaniu fal elektromagnetycznych w głąb skóry. W związku z tym na naszej skórze nie pojawiają się przebarwienia i zmarszczki.

Ten krem ma leciutką strukturę i nie zostawia na skórze efektu maski. Zawarty w kosmetyku aloes nawilża i łagodzi podrażnienia. Zapobiega też przesuszaniu się skóry. Dodatkowo podkreśla naturalną opalenizną.

Krem Face Sun Care SPF 50 Eisenberg Paris można kupić w perfumeriach Sephora. Kosztuje 179 zł.

Krem Face Sun Care SPF 50 Eisenberg Paris, Fot. materiały prasowe, Eisenberg Paris

SPF to nie tylko ochrona przed słońcem

Jak zatem widać, dobrze dobrany SPF nie tylko chroni przed słońcem. To też kosmetyk, który potrafi nawilżyć cerę i przygotować ją do kolejnych zabiegów pielęgnujących lub makijażu.

Reklama

Co istotne, taki kosmetyk musi działać kompleksowo. Dlatego oprócz ochrony przed słońcem powinien też zapobiegać fotostarzeniu się skóry oraz pięknie podkreślać naturalną opaleniznę, którą zdobędziemy latem.