Z tym kremem za 27,49 zł przedłużysz złotą opaleniznę. Nawilża i nadaje skórze wakacyjny blask
Ten krem to idealne połączenie balsamu nawilżającego i samoopalacza. Jego lekka formuła pozwala utrzymać złoty odcień skóry na dłużej, jednocześnie dba o jej zdrowy wygląd. To idealny produkt dla osób, które po lecie chcą zachować wakacyjny blask bez konieczności korzystania z solarium czy samoopalaczy.
Lirene Coconut Shine to rozświetlający krem o złocistym odcieniu, który w subtelny sposób nadaje skórze blasku i podkreśla opaleniznę. Sam w sobie nie działa jak samoopalacz, ale pozwala przedłużyć opaleniznę na dłużej. Formuła kosmetyku została wzbogacona o olej kokosowy i witaminy, które intensywnie nawilżają i odżywiają skórę, pozostawiając ją miękką i gładką. Kosmetyk jest lekki, szybko się wchłania i nadaje skórze naturalny, wakacyjny połysk.
Co daje regularne stosowanie kremu Lirene Coconut Shine?
Rozświetlający balsam Lirene to produkt, który sprawdzi się w codziennej pielęgnacji, szczególnie u osób chcących utrzymać opaleniznę po lecie. Kosmetyk łączy działanie pielęgnacyjne z "efektem wizualnym". Nadaje skórze subtelny, naturalny blask już po pierwszej aplikacji.
Przyjemny kokosowy zapach przypomina wakacyjny nastrój, a zawartość oleju kokosowego oraz witamin A i E intensywnie nawilża i odżywia skórę. Lekka konsystencja szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu, a wszystko to w przystępnej cenie. W Rossmannie ten produkt znajdziesz już za 27,49 zł, ale warto polować na dodatkowe promocje.
To balsam z subtelnymi drobinkami, które nie dają sztucznego efektu, ale w naturalny sposób odbijają światło. Dzięki temu skóra wygląda na zdrową i promienną. Możesz stosować go także na twarz, ale uważaj, jeśli masz cerę mieszaną lub tłustą - wówczas nakładaj niewielkie ilości.
Jak stosować ten balsam, aby przedłużyć opaleniznę?
Ten krem nie ma właściwości samoopalacza, dlatego możesz stosować go nawet codziennie. Nie musisz bać się o efekt marchewki czy skwarki. Produkt jedynie podkreśla i przedłuża opaleniznę, ale sam nie ma składników brązujących. Niewielką ilość kremu wmasuj równomiernie w skórę ciała, w szczególności te partie, które chcesz odkryć - nogi, ramiona, dekolt.
Po aplikacji odczekaj 3-5 minut, aż kosmetyk dobrze się wchłonie, a potem spokojnie możesz się ubrać. Ze względu na rozświetlający efekt krem ten najlepiej jest stosować w ciągu dnia, np. przed wyjściem z domu. Wieczorem postaw na bardziej odżywcze balsamy niż na te z drobiną.
