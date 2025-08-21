Lirene Coconut Shine to rozświetlający krem o złocistym odcieniu, który w subtelny sposób nadaje skórze blasku i podkreśla opaleniznę. Sam w sobie nie działa jak samoopalacz, ale pozwala przedłużyć opaleniznę na dłużej. Formuła kosmetyku została wzbogacona o olej kokosowy i witaminy, które intensywnie nawilżają i odżywiają skórę, pozostawiając ją miękką i gładką. Kosmetyk jest lekki, szybko się wchłania i nadaje skórze naturalny, wakacyjny połysk.

Co daje regularne stosowanie kremu Lirene Coconut Shine?

Rozświetlający balsam Lirene to produkt, który sprawdzi się w codziennej pielęgnacji, szczególnie u osób chcących utrzymać opaleniznę po lecie. Kosmetyk łączy działanie pielęgnacyjne z "efektem wizualnym". Nadaje skórze subtelny, naturalny blask już po pierwszej aplikacji.

Przyjemny kokosowy zapach przypomina wakacyjny nastrój, a zawartość oleju kokosowego oraz witamin A i E intensywnie nawilża i odżywia skórę. Lekka konsystencja szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu, a wszystko to w przystępnej cenie. W Rossmannie ten produkt znajdziesz już za 27,49 zł, ale warto polować na dodatkowe promocje.

To balsam z subtelnymi drobinkami, które nie dają sztucznego efektu, ale w naturalny sposób odbijają światło. Dzięki temu skóra wygląda na zdrową i promienną. Możesz stosować go także na twarz, ale uważaj, jeśli masz cerę mieszaną lub tłustą - wówczas nakładaj niewielkie ilości.

Lekka formuła, przyjemny zapach i właściwości pielęgnacyjne sprawiają, że to kosmetyk idealny do codziennego stosowania, fot. mat. prasowe

Jak stosować ten balsam, aby przedłużyć opaleniznę?

Ten krem nie ma właściwości samoopalacza, dlatego możesz stosować go nawet codziennie. Nie musisz bać się o efekt marchewki czy skwarki. Produkt jedynie podkreśla i przedłuża opaleniznę, ale sam nie ma składników brązujących. Niewielką ilość kremu wmasuj równomiernie w skórę ciała, w szczególności te partie, które chcesz odkryć - nogi, ramiona, dekolt.

Po aplikacji odczekaj 3-5 minut, aż kosmetyk dobrze się wchłonie, a potem spokojnie możesz się ubrać. Ze względu na rozświetlający efekt krem ten najlepiej jest stosować w ciągu dnia, np. przed wyjściem z domu. Wieczorem postaw na bardziej odżywcze balsamy niż na te z drobiną.

