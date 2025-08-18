Kwas hialuronowy to składnik, który od lat cieszy się uznaniem w kosmetyce ze względu na swoje wyjątkowe właściwości nawilżające. COSRX, znana marka koreańska, stworzyła krem, który dzięki formule bogatej w kwas hialuronowy intensywnie nawilża, jednocześnie łagodzi podrażnienia i poprawia elastyczność skóry. Produkt jest lekki, nietłusty i szybko się wchłania, dlatego świetnie nadaje się do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc.

Reklama

Jak działa krem COSRX Hyaluronic Acid Intensive Cream?

Jeśli szukasz lekkiego kremu z kwasem hialuronowym, ale jednocześnie takiego, który zapewni odżywienie i nawilżenie, to strzał w 10. COSRX Hyaluronic Acid Intensive Cream ma kremowo-żelową konsystencję, która szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Sprawdzi się zarówno pod makijaż, jak i jako ostatni krok w wieczornej pielęgnacji. To prawdziwy opatrunek dla posiadaczek suchej, wrażliwej albo odwodnionej i poszarzałej skóry.

Kwas hialuronowy wiąże wodę w skórze, zapobiegając jej wysuszeniu i utracie elastyczności. Poza tym krem zawiera wyciągi roślinne, takie jak ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, znanej z właściwości kojących i regenerujących. Formuła jest wolna od sztucznych barwników, parabenów i olejów mineralnych, przez co w zasadzie nie ma ryzyka podrażnień ani uczuleń.

COSRX Hyaluronic Acid Intensive Cream to propozycja dla osób szukających skutecznego nawilżenia bez ciężkiej formuły, fot. mat. prasowe

Kto powinien sięgnąć po ten krem?

Produkt polecany jest, jak wspomniałam wcześniej, przede wszystkim osobom z suchą, odwodnioną lub wrażliwą skórą, które potrzebują intensywnego nawilżenia. Świetnie sprawdzi się też u tych, którzy zmagają się z utratą jędrności i pierwszymi oznakami starzenia, ponieważ kwas hialuronowy poprawia elastyczność skóry i pomaga wygładzać drobne linie mimiczne.

Krem można stosować dwa razy dziennie, nakładając go na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Warto łączyć go z lekkim serum na bazie kwasu hialuronowego lub innym ulubionym produktem, aby zwiększyć efekt nawilżenia. Jeśli lubisz tłuste, treściwe formuły, ten krem może nie być dla ciebie odpowiedni albo będziesz musiała stosować go w towarzystwie czegoś bogatszego.

Czytaj także: