Samoopalacze przeszły długą drogę - od klejących balsamów, które pachniały dziwnie i zostawiały zacieki, po nowoczesne, pielęgnujące formuły, które stosujemy z przyjemnością. It’s Tan O’clock od Veoli Botanica to właśnie jeden z takich produktów. Ma lekką konsystencję pianki, naturalny skład i działa ekspresowo, pozostawiając skórę muśniętą słońcem. A do tego naprawdę pięknie pachnie.

Reklama

Dlaczego warto sięgnąć po It’s Tan O’clock?

Pianka została stworzona z myślą o tych, którzy chcą szybko i bez wysiłku uzyskać efekt promiennej skóry. Jej lekka formuła łatwo się rozprowadza, nie tworzy plam ani smug, a kolor rozwija się równomiernie. Efekt końcowy? Czekoladowa, subtelnie błyszcząca opalenizna – jak po weekendzie na południu Europy.

To, co wyróżnia ten produkt na tle innych samoopalaczy, to jego pielęgnujący skład. Znajdziesz tu m.in. ekstrakt z aloesu i betainę, które nawilżają i koją skórę, a także składniki pochodzenia naturalnego, które dbają o barierę hydrolipidową skóry. Do tego ten zapach - delikatny, świeży, trochę ziołowy i bardzo "spa-like".

Jeśli boisz się smug, pomarańczowego odcienia albo trudnej aplikacji - It’s Tan O’clock to doskonały wybór. Łatwo się rozprowadza, podczas nakładania jest transparentny i daje bardzo subtelny, łatwy do stopniowania efekt.

Dodatek wody kokosowej sprawia, że pianka It’s Tan O’clock nie tylko nadaje kolor, ale także nawilża skórę, fot. mat. prasowe

Jak stosować tę piankę samoopalającą?

Aby uniknąć smug i nierówności, najlepiej przed aplikacją zrobić delikatny peeling i dobrze nawilżyć suche miejsca – szczególnie łokcie, kolana, kostki. Nałóż piankę najlepiej specjalną rękawicą do samoopalacza - to pozwoli równomiernie rozprowadzić produkt i uniknąć brudzenia dłoni. Ruchy powinny być koliste, a warstwa niezbyt gruba - lepiej dołożyć produktu kolejnego dnia niż przesadzić za pierwszym razem.

Opalenizna zaczyna pojawiać się po kilku godzinach i nabiera intensywności w ciągu doby. Możesz też zostawić produkt na noc - nie brudzi pościeli i nie zostawia nieprzyjemnego zapachu. Rano budzisz się z promienną, ciepłą skórą, która wygląda jak naturalnie muśnięta słońcem.

Czytaj także: