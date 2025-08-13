Na rynku jest wiele produktów z błyskiem, ale nie wszystkie spełniają swoje obietnice. Szukam takich, które nie zostawiają tłustego filmu, dobrze się wchłaniają i wyglądają naturalnie zarówno w świetle dnia, jak i przy wieczornym zachodzie słońca. W tym sezonie przetestowałam kilka hitów - trzy z nich zasługują na szczególne wyróżnienie.

Balsam do rąk i ciała MAKEAR Sunshine

Ten balsam to prawdziwy złoty strzał w dziesiątkę - dosłownie. Zawiera delikatną drobinę mica, która mieni się w świetle słońca, ale bez tandetnego efektu. Konsystencja jest lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Skóra po aplikacji wygląda luksusowo, jak po wyjściu z domowego spa. Dodatkowo produkt ma piękny zapach, który utrzymuje się na ciele przez kilka godzin i współgra w perfumami.

Rozświetlający balsam Eveline Cosmetics Brazilian Body Shimmer

Rozświetlający balsam z Eveline zachwyca nie tylko ceną, ale też intensywnym działaniem. Zawiera olejki i składniki pielęgnujące, a jego opalizujące drobinki nadają skórze karmelowy połysk. To produkt, który świetnie sprawdza się na nogach i dekolcie, zwłaszcza przy letnich stylizacjach. Wygodna pompka i kompaktowy rozmiar sprawia, że możesz go zabrać ze sobą także na wakacyjne wyjazdy.

Rozświetlający olejek Rituals Shimmering Body Oil

To nie klasyczny balsam, a lekki olejek o intensywnym zapachu i silnym efekcie glow. Dzięki zawartości pielęgnujących olejów świetnie sprawdza się wieczorem, kiedy chcesz wyglądać wyjątkowo. Skóra staje się miękka, elastyczna i wygląda zjawiskowo. To zdecydowanie propozycja na specjalne okazje.

Dobry balsam z drobinką nie będzie dawał efektu brokatu na skórze, ale będzie subtelnie opalizował, fot. mat. prasowe

Jak aplikować balsam z drobinkami?

Balsam z drobinkami to kosmetyk, który warto mieć pod ręką latem, szczególnie jeśli chcesz subtelnie podkreślić opaleniznę, zależy ci na nawilżeniu skóry bez uczucia lepkości i lubisz efekt glow bez brokatowej przesady. Delikatne, opalizujące cząsteczki odbijają światło, dzięki czemu skóra wygląda zdrowo i świeżo. To idealne wykończenie zarówno na gołe nogi do zwiewnej sukienki, jak i na ramiona w wieczornej stylizacji. Efekt jest elegancki, ale przyciąga spojrzenie.

Najlepiej nakładać tego typu balsamy na świeżo złuszczoną i nawilżoną skórę. Wtedy efekt jest równomierny, a drobinki pięknie się rozkładają. Niewielką ilość wmasuj w całe ciało albo w wybrane jego partie - najlepiej tam, gdzie światło naturalnie odbija się od ciała. I pamiętaj: mniej znaczy więcej. To nie ma być brokat, a subtelne rozświetlenie.

