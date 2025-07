Przy okazji pisania o tej emulsji do suchej skóry wspominałam, że moja skóra torturuje mnie na każdym kroku. Jest sucha, alergiczna i często się łuszczy, skłaniając mnie do dzikiego drapania się. Dlatego wybierając kosmetyki, stawiam na minimalizm, prosty skład i brak niepotrzebnych dodatków jak zapachy, barwniki czy brokaty.

Reklama

O tym mleczku przypomniał mi TikTok i szczerze mówiąc, byłam zaskoczona, że wcześniej nie pomyślałam o marce Nivea. Przecież, jak wielu z nas, wychowałam się na kremie w metalowej puszce.

Nivea odżywcze mleczko do ciała z pompką: dlaczego je kocham?

Jeśli zmagasz się z przesuszoną, ściągniętą skórą nóg, ramion czy pleców, to mleczko działa jak kompres. Już po jednej aplikacji skóra staje się wyraźnie gładsza i bardziej elastyczna. Regularne stosowanie zapobiega przesuszaniu i eliminuje uczucie swędzenia. A co najważniejsze dla mnie, podczas aplikacji skóra nie pali żywym ogniem i nie pojawiają się na niej - jak to nazywam - obronne krostki.

Ogromną zaletą jest też ogromna butelka (aż 625 ml) i wygodna w użyciu pompka, która się nie zacina ani nie zapycha kosmetykiem. Jedna pompka spokojnie wystarczy na sporą partię ciała, np. na całe udo lub obie ręce. Mleczko zawiera naturalny olejek migdałowy, który dogłębnie odżywia, oraz witaminę E, która intensywnie regeneruje. Konsystencja balsamu jest kremowa, ale nietłusta, a więc idealna do codziennego stosowania. Również rano, tuż przed ubraniem się.

Wygodna pompka i ogromna pojemność sprawiają, że balsam wystarczy ci na kilka miesięcy codziennego stosowania, fot. mat. prasowe

Jak stosować mleczko, by uzyskać najlepszy efekt?

Aby w pełni wykorzystać potencjał mleczka, najlepiej aplikować je na lekko wilgotną skórę, np. tuż po kąpieli lub prysznicu. Wystarczy rozprowadzić cienką warstwę i chwilę odczekać. Balsam szybko się wchłania razem z wodą i nie zostawia tłustego filmu. Można go stosować codziennie, a przy mocno przesuszonej skórze nawet kilka razy dziennie. Jest praktycznie niewyczuwalny. Oczywiście sprawdzi się też świetnie stosowany na suchą skórę, np. rano lub tuż przed wyjściem.

Efekty stosowania są zauważalne już po kilku użyciach: skóra staje się gładka, miękka i wyraźnie zdrowsza. Efekty stosowania są zauważalne już po kilku użyciach: skóra staje się gładka, miękka i wygląda dużo zdrowiej. Już podczas nakładania daje uczucie komfortu i ulgi, szczególnie gdy skóra jest mocno przesuszona lub podrażniona. Mleczko ma przyjemny, subtelny zapach, który nie koliduje z perfumami.

Czytaj także: