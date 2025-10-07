O tym, że jesienią i zimą warto przyłożyć szczególną wagę do pielęgnacji, wiemy nie od dziś i nikomu nie musimy przypominać. To bowiem pory roku, kiedy mróz i sezon grzewczy destrukcyjnie działają na naszą skórę. To zatem idealny moment, aby włączyć retinol do pielęgnacji, ale też stosować uniwersalne kosmetyki, które w każdej chwili możemy mieć pod ręką, gdy tego potrzebujemy. Lanolina kosmetyczna Ziaja jest właśnie jednym z nich. Jak dokładnie działa?

Z tym kosmetykiem nie rozstaną się do końca zimy - stosuję do wszystkiego

Są takie produkty, które możemy stosować do wszystkich partii ciała. Niezależnie od tego, czy mamy przesuszone dłonie czy łokcie, nasza skóra wymaga odżywienia, a może posiekły nam się usta od ogrzewania w samochodzie - pewne kosmetyki możemy zastosować w każdej z tych sytuacji.

Właśnie tak uniwersalna jest lanolina kosmetyczna marki Ziaja. To taniutki produkt, który możemy dostać w popularnych drogeriach i warto mieć go zawsze przy sobie ze względu na jego cenne właściwości dla całego ciała.

Lanolina kosmetyczna Ziaja na jesień i zimę

W tym niewielkim opakowaniu znajduje się 100% lanolina. Jest ona przeznaczona do miejscowego stosowania na przesuszone dłonie, palce, łokcie, twarz, usta oraz stopy. Poradzi sobie nawet z największymi szorstkościami.

Ten kosmetyk natłuszcza skórę i zmiękcza naskórek. Dodatkowo przynosi ukojenie oraz łagodzi podrażnienia, które mogą pojawić się w trudnych jesienno-zimowych warunkach. Cudnie też pielęgnuje. Gdy posmarujemy usta lanoliną, wargi będą pięknie nabłyszczone - jak po najlepszym błyszczyku.

Kosmetyk dostępny jest w sklepach Ziaja oraz m.in. w drogeriach Rossmann, gdzie kupimy go za jedyne 13,49 zł. To prawdziwy hit cenowy.

Lanolina kosmetyczna Ziaja, Fot. materiały promocyjne, ziaja.com

Uniwersalne kosmetyki na jesień i zimę

Ta lanolinka nie jest jedynym kosmetykiem, który możemy stosować w wielu miejscach na ciele. Również kremy witaminowe i barierowe dobrze się sprawdzą, więc warto mieć je zawsze pod ręką.

A jeśli nie masz nic innego niż pomadka ochronna, możesz wykorzystać także jej właściwości. Jeśli np. czujesz, że twoje dłonie stają się przesuszone, posmaruj je delikatnie palce pomadką i następnie rozsmaruj ją na pozostałych częściach dłoni. Przyniesie chwilowe ukojenie, które później uzupełnisz domową pielęgnacją.

