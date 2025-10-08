Szampon proteinowy z dodatkiem olejku z awokado to kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji włosów osłabionych, suchych i zniszczonych. Dzięki zawartości protein roślinnych, szampon pomaga odbudować strukturę włosa, wzmacniając go od wewnątrz. Proteiny wnikają w ubytki w łodydze włosa, dzięki czemu pasma stają się bardziej elastyczne, odporne na uszkodzenia i mniej podatne na łamanie.

Olejek z awokado, znany ze swoich właściwości nawilżających i odżywczych, działa jak naturalny emolient. Pomaga zatrzymać wilgoć wewnątrz włosa, dodając mu blasku i miękkości bez efektu obciążenia. Wszystkie te super składniki znajdziesz w szamponie Himalaya, który kosztuje jedyne 25,99 zł.

Szampon - Fot. himalayawellness.pl

Dla kogo przeznaczony jest szampon Himalaya?

Szampon proteinowy Himalaya z awokado to doskonały wybór dla osób, które zauważają u siebie oznaki osłabienia włosów – przesuszenie, łamliwość, puszenie się, a także utratę elastyczności i połysku. To idealna propozycja dla włosów:

suchych i zniszczonych stylizacją lub farbowaniem,

cienkich i łamliwych,

puszących się i trudnych do ujarzmienia,

wymagających regeneracji i nawilżenia.

Nie jest zalecany do codziennego stosowania dla osób z włosami niskoporowatymi lub przetłuszczającymi się – zbyt częste użycie protein może je obciążać.

Skład szamponu proteinowego Himalaya z awokado

Formuła szamponu Himalaya oparta jest na połączeniu substancji myjących oraz aktywnych składników pielęgnujących:

Proteiny roślinne – wzmacniają włosy i uzupełniają ubytki w ich strukturze,

Olejek z awokado – głęboko nawilża, regeneruje i nadaje połysk,

Ekstrakty roślinne – wspierają kondycję skóry głowy, działają kojąco i odżywczo,

Delikatne substancje myjące – skutecznie oczyszczają, nie podrażniając skóry głowy.

Szampon Himalaya nie zawiera parabenów ani SLS, co czyni go odpowiednim również dla osób z wrażliwą skórą głowy.

Jak stosować szampon Himalaya?

Aby osiągnąć najlepsze efekty, należy stosować szampon proteinowy Himalaya 1–2 razy w tygodniu, w zależności od kondycji włosów. Niewielką ilość produktu rozprowadź na mokrej skórze głowy i włosach, masuj delikatnie aż do wytworzenia piany, a następnie dokładnie spłucz ciepłą wodą. Warto uzupełnić pielęgnację o odżywkę lub maskę, które wzmocnią działanie protein i olejku z awokado.

