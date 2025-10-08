Ten superfood zapewni miękkość i jedwabistość twoim włosom. Znajdziesz go w tym szamponie
Zniszczone, matowe włosy pozbawione życia? Odpowiednio dobrany szampon może być pierwszym krokiem do ich spektakularnej metamorfozy. Kosmetyk z dodatkiem naturalnych protein i olejku z awokado, który jest superfood działa jak intensywna regeneracja już na etapie mycia.
Szampon proteinowy z dodatkiem olejku z awokado to kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji włosów osłabionych, suchych i zniszczonych. Dzięki zawartości protein roślinnych, szampon pomaga odbudować strukturę włosa, wzmacniając go od wewnątrz. Proteiny wnikają w ubytki w łodydze włosa, dzięki czemu pasma stają się bardziej elastyczne, odporne na uszkodzenia i mniej podatne na łamanie.
Olejek z awokado, znany ze swoich właściwości nawilżających i odżywczych, działa jak naturalny emolient. Pomaga zatrzymać wilgoć wewnątrz włosa, dodając mu blasku i miękkości bez efektu obciążenia. Wszystkie te super składniki znajdziesz w szamponie Himalaya, który kosztuje jedyne 25,99 zł.
Dla kogo przeznaczony jest szampon Himalaya?
Szampon proteinowy Himalaya z awokado to doskonały wybór dla osób, które zauważają u siebie oznaki osłabienia włosów – przesuszenie, łamliwość, puszenie się, a także utratę elastyczności i połysku. To idealna propozycja dla włosów:
- suchych i zniszczonych stylizacją lub farbowaniem,
- cienkich i łamliwych,
- puszących się i trudnych do ujarzmienia,
- wymagających regeneracji i nawilżenia.
Nie jest zalecany do codziennego stosowania dla osób z włosami niskoporowatymi lub przetłuszczającymi się – zbyt częste użycie protein może je obciążać.
Skład szamponu proteinowego Himalaya z awokado
Formuła szamponu Himalaya oparta jest na połączeniu substancji myjących oraz aktywnych składników pielęgnujących:
- Proteiny roślinne – wzmacniają włosy i uzupełniają ubytki w ich strukturze,
- Olejek z awokado – głęboko nawilża, regeneruje i nadaje połysk,
- Ekstrakty roślinne – wspierają kondycję skóry głowy, działają kojąco i odżywczo,
- Delikatne substancje myjące – skutecznie oczyszczają, nie podrażniając skóry głowy.
Szampon Himalaya nie zawiera parabenów ani SLS, co czyni go odpowiednim również dla osób z wrażliwą skórą głowy.
Jak stosować szampon Himalaya?
Aby osiągnąć najlepsze efekty, należy stosować szampon proteinowy Himalaya 1–2 razy w tygodniu, w zależności od kondycji włosów. Niewielką ilość produktu rozprowadź na mokrej skórze głowy i włosach, masuj delikatnie aż do wytworzenia piany, a następnie dokładnie spłucz ciepłą wodą. Warto uzupełnić pielęgnację o odżywkę lub maskę, które wzmocnią działanie protein i olejku z awokado.
