Proteiny odbudowują i wzmacniają nasze włosy oraz skórę, wypełniając mikrouszkodzenia. Zapewniają im elastyczność, blask oraz sprężystość. Dla włosów proteiny, takie jak keratyna, stanowią główny budulec, chroniąc je przed łamliwością i wypadaniem. W skórze proteiny odpowiadają za jej jędrność, redukcję zmarszczek i młody wygląd. Oto 5 najlepszych proteinowych kosmetyków do skóry i włosów. Przetestuj, a zakochasz się w nich.

1. Proteinowa odżywka do włosów — "Proteinowa magnolia" Anwen

Twoim włosów brakuje życia? To znaczy, że brakuje im protein. Odżywka Proteinowa Magnolia od Marki Anwen ma wszystko, czego potrzebujesz. W swoim składzie zawiera: hydrolizowną keratynę, hyfrolizowane proteiny mleczne, hydrolizowane proteiny z owsa.

Odżywka Proteinowa Magnolia do włosów średnioporowatych to doskonały sposób na dostarczenie włosom składników, które pozwolą im być mniej podatnymi na uszkodzenia. Poza dobroczynnym działaniem dla włosów odżywka ma także przyjemny zapach, który umili ci włosowe SPA w domowym zaciszu. Cena odzywki to 27,99 zł.

Odzywka z włosów - Fot. sklepanwen.pl

2. Proteinowa maska do włosów — Biovax Keratyna&Jedwab

Proteinowa maska do włosów Biovax zawiera aż 91% składników pochodzenia naturalnego. Maska przeznaczona jest do włosów zniszczonych i przesuszonych. Efekt widoczny jest już po pierwszym użyciu. Włosy są lśniące, wyjątkowo gładkie i miękkie w dotyku. Maska Biovax zawiera składniki intensywnie regenerujące: aminokwasy jedwabiu, proteiny jedwabne, keratyna, ekstrakt z henny.

Jak możemy przeczytać na stronie producenta: "Dodatkowo maska wzbogacona została o aktywny zespół naturalnych białek Pro2Kéra Silk, który dzięki zestawieniu niskocząsteczkowych aminokwasów i wysokocząsteczkowych protein, działa zarówno na poziomie rdzenia, jak i na powierzchni włosa." Maska Biovax kosztuje 24,99 zł.

Proteinowa maska - Fot. oceanic.pl

3. Proteinowa maska do włosów — Liss Unlimited L'Oreal

Brak protein skutkuje między innymi niezdyscyplinowaniem i puszeniem się włosów. Stają się one trudne w układaniu, niełatwo jest je okiełznać. Z tym problemem poradzi sobie maska L'Oreal , która wygładza i odżywia włosy oraz chroni włókno włosa przed puszeniem się.

Maska opiera się na wyjątkowej formule Pro Keratin, dlatego uzupełnia również naturalne ubytki, jakie powstały w strukturze włosów. Skład maski do włosów wzbogacają olejki z wiesiołka i kukui, chroniące pasma przed utratą wilgoci. Cena maski to 150 zł.

4. Ujędrniający krem przeciwzmarszczkowy pod oczy — Tołpa Dermo Face 40+ Stimular

To krem do zadań specjalnych. Patrzysz w lustro i widzisz "kurze łapki"? Właśnie znalazłaś kosmetyk dla siebie. Krem pod oczy Tołpa usuwa widoczne oznaki starzenia się skóry wokół oczu. Świetnie ujędrnia i redukuje cienie — zapewnia młodsze spojrzenie.

Krem marki Tołpa poza tym, że spłyca istniejące już zmarszczki, to także przeciwdziała powstawaniu nowych. Dzięki 24-godzinnemu nawilżeniu, skóra pod oczami jest gładka, elastyczna i promienna. Cena kremu to 54,99 zł.

Krem pod oczy z proteinami - Fot. tolpa.pl

5. Krem do twarzy - Prreti

Potrzebujesz natychmiastowego rozświetlenia cery? Poleca się koreański krem z proteinami mleka roślinnymi wyciągami, między innymi ekstraktem z białych kwiatów. Krem intensywnie odżywia, regeneruje i wygładza skórę twarzy.

Dodatkowo zawarty w składzie ekstrakt z brzoskwini dogłębnie nawilża skórę, czyniąc ją jedwabiście gładką. Sprawdź dobroczynne działanie wszystkich naturalnych składników zawartych w formule tego kremu! Cena tego znakomitego kremu to 22,99 zł.