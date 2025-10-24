Krem z kolagenem na noc Janda Collagen Reconstructor to kosmetyk stworzony z myślą o skórze, która potrzebuje intensywnej regeneracji i ujędrnienia. Podczas snu działa jak odżywczy kompres – wspiera odbudowę kolagenu, poprawia elastyczność i wygładza zmarszczki. Teraz w Rossmannie kupisz go za 31,99 zł!

Dzięki bogatej formule i luksusowej konsystencji tego kremu skóra rano wygląda świeżo, promiennie i młodziej. To idealny wybór dla kobiet, które cenią skuteczną pielęgnację i zauważalne efekty już po kilku nocach.

Jak działa Janda Collagen Reconstructor?

Collagen Reconstructor to krem na noc o silnym działaniu ujędrniającym i przeciwzmarszczkowym. Redukuje widoczność zmarszczek, poprawia elastyczność skóry i daje wyraźne odczucie regeneracji. Już po kilku zastosowaniach skóra staje się gładsza, bardziej napięta i odżywiona. Dzięki technologii duo-collagen krem wpływa na 9 typów kolagenu i znacząco zwiększa ilość proteiny MOHAWK, co wspomaga odbudowę struktury skóry. Do nocnej pielęgnacji kremem z kolagenem możesz dołączyć kolagenowy krem na dzień, np. Floslek.

Klinicznie udowodniono, że regularne stosowanie kremu Collagen Reconstructor:

zmniejsza widoczność zmarszczek,

poprawia jędrność skóry,

przywraca zdrowy wygląd cery,

zapewnia intensywne nawilżenie i komfort,

odżywia i regeneruje skórę podczas snu.

Co zawiera krem Janda z kolagenem?

Formuła kremu JANDA Collagen Reconstructor to połączenie innowacyjnych technologii i bogactwa składników aktywnych:

Naturalny kolagen – roślinne molekuły dobrze przyswajalnego kolagenu pomagają ujędrnić i nawilżyć skórę.

– roślinne molekuły dobrze przyswajalnego kolagenu pomagają ujędrnić i nawilżyć skórę. 24-karatowy złoty nośnik – światowa technologia transportu składników aktywnych w głąb skóry.

– światowa technologia transportu składników aktywnych w głąb skóry. Rekonstruktor kolagenu 9.0 – zaawansowany system odbudowy struktury kolagenowej, wpływający na 9 typów kolagenu i zwiększający ilość proteiny MOHAWK.

– zaawansowany system odbudowy struktury kolagenowej, wpływający na 9 typów kolagenu i zwiększający ilość proteiny MOHAWK. Bioaktywne masło shea – chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, wzmacnia barierę naskórkową.

– chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, wzmacnia barierę naskórkową. Olej migdałowy i olej z awokado – intensywnie odżywiają i poprawiają elastyczność skóry.

– intensywnie odżywiają i poprawiają elastyczność skóry. Technologia duo-collagen – synergiczne działanie kolagenu i rekonstruktora zapewniające odbudowę architektury młodości skóry.

Krem posiada przyjemną konsystencję i jest odpowiedni do stosowania na noc. Należy aplikować go codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu.

Dla kogo jest ten krem na noc z Rossmanna?

Collagen Reconstructor został stworzony z myślą o kobietach w różnym wieku, które szukają intensywnej, skutecznej pielęgnacji skóry dojrzałej. Produkt będzie idealny dla osób, które:

zauważają utratę jędrności skóry,

chcą przeciwdziałać zmarszczkom,

oczekują od kosmetyku realnych efektów,

cenią produkty bogate w składniki aktywne i innowacyjne technologie.

Produkt został przebadany dermatologicznie i może być stosowany nawet przez osoby z wrażliwą skórą.

