Ten lekki krem na noc z kolagenem z Rossmanna daje efekt perfect skin. Wygładza jak szalony
Krem Janda Collagen Reconstructor to ujędrniająca bomba z naturalnym kolagenem, która działa już w trakcie snu. Teraz w Rossmannie kupisz go za 31,99 zł! Efekt? Regeneracja, wygładzenie i widoczna poprawa jędrności skóry.
Krem z kolagenem na noc Janda Collagen Reconstructor to kosmetyk stworzony z myślą o skórze, która potrzebuje intensywnej regeneracji i ujędrnienia. Podczas snu działa jak odżywczy kompres – wspiera odbudowę kolagenu, poprawia elastyczność i wygładza zmarszczki. Teraz w Rossmannie kupisz go za 31,99 zł!
Dzięki bogatej formule i luksusowej konsystencji tego kremu skóra rano wygląda świeżo, promiennie i młodziej. To idealny wybór dla kobiet, które cenią skuteczną pielęgnację i zauważalne efekty już po kilku nocach.
Jak działa Janda Collagen Reconstructor?
Collagen Reconstructor to krem na noc o silnym działaniu ujędrniającym i przeciwzmarszczkowym. Redukuje widoczność zmarszczek, poprawia elastyczność skóry i daje wyraźne odczucie regeneracji. Już po kilku zastosowaniach skóra staje się gładsza, bardziej napięta i odżywiona. Dzięki technologii duo-collagen krem wpływa na 9 typów kolagenu i znacząco zwiększa ilość proteiny MOHAWK, co wspomaga odbudowę struktury skóry. Do nocnej pielęgnacji kremem z kolagenem możesz dołączyć kolagenowy krem na dzień, np. Floslek.
Klinicznie udowodniono, że regularne stosowanie kremu Collagen Reconstructor:
- zmniejsza widoczność zmarszczek,
- poprawia jędrność skóry,
- przywraca zdrowy wygląd cery,
- zapewnia intensywne nawilżenie i komfort,
- odżywia i regeneruje skórę podczas snu.
Co zawiera krem Janda z kolagenem?
Formuła kremu JANDA Collagen Reconstructor to połączenie innowacyjnych technologii i bogactwa składników aktywnych:
- Naturalny kolagen – roślinne molekuły dobrze przyswajalnego kolagenu pomagają ujędrnić i nawilżyć skórę.
- 24-karatowy złoty nośnik – światowa technologia transportu składników aktywnych w głąb skóry.
- Rekonstruktor kolagenu 9.0 – zaawansowany system odbudowy struktury kolagenowej, wpływający na 9 typów kolagenu i zwiększający ilość proteiny MOHAWK.
- Bioaktywne masło shea – chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, wzmacnia barierę naskórkową.
- Olej migdałowy i olej z awokado – intensywnie odżywiają i poprawiają elastyczność skóry.
- Technologia duo-collagen – synergiczne działanie kolagenu i rekonstruktora zapewniające odbudowę architektury młodości skóry.
Krem posiada przyjemną konsystencję i jest odpowiedni do stosowania na noc. Należy aplikować go codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu.
Dla kogo jest ten krem na noc z Rossmanna?
Collagen Reconstructor został stworzony z myślą o kobietach w różnym wieku, które szukają intensywnej, skutecznej pielęgnacji skóry dojrzałej. Produkt będzie idealny dla osób, które:
- zauważają utratę jędrności skóry,
- chcą przeciwdziałać zmarszczkom,
- oczekują od kosmetyku realnych efektów,
- cenią produkty bogate w składniki aktywne i innowacyjne technologie.
Produkt został przebadany dermatologicznie i może być stosowany nawet przez osoby z wrażliwą skórą.
Czytaj także:
- Polki pokochały ten leciuteńki podkład, a teraz wykupują po 2 opakowania. Takiej promki dawno nie było
- Luksusowy podkład za jedyne 30 zł. "Doskonale kryje, ma lekką konsystencję i długo się trzyma"
- Ten oil-free podkład to pewniaczek jesieni z efektem smooth skin. Kupisz go w promocji za 30,99 zł