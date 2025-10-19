Krem kolagenowy to jeden z najczęściej poszukiwanych produktów do pielęgnacji skóry twarzy. Dlatego informacja o premierze nowego kosmetyku od Floslek od razu mnie zaintrygowała. Marka postawiła na wysoką jakość, naturalny skład i natychmiastowe działanie. Krem-żel do twarzy, który działa już po pierwszym użyciu? Brzmi nieprawdopodobnie – a jednak tak właśnie jest!

Czym wyróżnia się nowy krem kolagenowy Floslek?

Nowy krem kolagenowy Floslek Collagen.9MW to propozycja, która od razu przyciąga uwagę – nie tylko formułą kremu-żelu, ale przede wszystkim działaniem. Kosmetyk ten wyróżnia się wysoką zawartością składników naturalnych, a także szybkimi pierwszymi efektami. Od razu po pierwszej aplikacji zauważysz, że skóra "relaksuje się" – znika jej napięcie, a cera w odczuciu jest nawilżona. Jego konsystencja jest bajeczna i określiłabym ją jako subtelnie kremową, ultraleciutką i bardzo przyjemną. Przynosi uczucie niesamowitej ulgi i odprężenia.

Po dłuższym stosowaniu można zauważyć, że krem wzmacnia skórę, nadaje jej zdrowy blask i przywraca równowagę, jeśli chodzi o nawilżenie. Cera staje się elastyczniejsza, sprężysta i rozświetlona. Kosmetyk przeznaczony jest do stosowania zarówno rano, jak i wieczorem. Jego leciutka konsystencja świetnie sprawdzi się pod makijaż. Formułę aplikujemy na twarz, szyję i dekolt, a następnie delikatnie ją wklepujemy opuszkami palców. Nie pozostawia nieprzyjemnej, lepkiej warstwy i nie daje uczucia obciążenia, a na dodatek jest bardzo wydajny!

Floslek Collagen.9MW, krem-żel do twarzy, fot. archiwum prywatne

Co zawiera krem kolagenowy Collagen.9MW i jak działa?

Formuła kremu-żelu Collagen.9MW od Floslek to prawdziwa bomba pielęgnacyjna, bazująca na składnikach o udokumentowanym działaniu. Zdecydowanym wyróżnikiem jest w tym przypadku aż 9 typów kolagenu, które kompleksowo wspierają włókna kolagenowe oraz ich odbudowę.

Kwas hialuronowy – silnie nawilżający składnik, który poprawia gładkość i jędrność skóry.

Niacynamid – wyrównuje koloryt skóry, redukuje niedoskonałości i wspomaga barierę lipidową.

Witamina E – silny antyoksydant, chroniący skórę przed stresem oksydacyjnym.

Skwalan – substancja wygładzająca i zmiękczająca, która wzmacnia barierę ochronną skóry.

