Trwały podkład to marzenie wielu kobiet, które chcą cieszyć się nienagannym wyglądem skóry przez cały dzień. Gdy makijaż traci świeżość już po kilku godzinach, frustracja rośnie. Dlatego kosmetyk, który zapewnia krycie do 24 godzin, z efektem naturalnego matu i bez konieczności poprawek, zasługuje na szczególną uwagę. Taki właśnie jest podkład AA Wings of Color.

Trwały podkład z efektem smooth skin

Podkład AA Wings of Color All Day Long to propozycja dla kobiet poszukujących trwałego podkładu, który nie tylko zapewni idealne krycie, ale i naturalne, matowe wykończenie. Kosmetyk kupisz w wielu drogeriach, a dostępny jest między innymi w Rossmannie. Warto zajrzeć do jednego z punktów sieci, bo do 4 listopada kosmetyk dostępny jest w promocyjnej cenie – 30,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 56,99 zł).

Ten trwały podkład zachwyca lekkością i efektem smooth skin, czyli wygładzenia skóry, który sprawia, że cera wygląda świeżo i jednolicie przez cały dzień. Formuła została zaprojektowana tak, by utrzymywać się nawet do 24 godzin bez konieczności poprawek. Nie straszne mu ciepło, woda ani pot – raz nałożony, zostaje tam, gdzie powinien, bez względu na warunki. Kosmetyk nie transferuje się, dzięki czemu jest idealny na jesień czy zimę.

Produkt zapewnia krycie od średniego do pełnego, które można stopniowo budować bez ryzyka efektu maski. To sprawia, że podkład świetnie nadaje się na każdą okazję – zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. Dzięki składnikom absorbującym sebum skutecznie kontroluje świecenie, co czyni go doskonałym wyborem dla osób z cerą mieszaną.

AA Wings of Color All Day Long, fot. mat. prasowe

Skład podkładu z formułą oil-free

Kluczowym atutem produktu jest jego skład. Podkład został opracowany na bazie formuły oil-free, co oznacza, że nie zawiera tłuszczów, które mogłyby zatykać pory czy powodować błyszczenie się skóry. Dzięki temu idealnie sprawdzi się u osób z cerą mieszaną lub skłonną do niedoskonałości. W składzie znalazły się aktywne substancje pielęgnujące skórę: kwas hialuronowy, trehaloza i skwalan – które wspomagają nawilżenie i wspierają barierę hydrolipidową skóry. Dzięki temu kosmetyk nie tylko upiększa, ale również pielęgnuje cerę, zapewniając jej komfort przez cały dzień.

Podkład został przetestowany klinicznie i jest bezpieczny dla alergików – to ważna informacja szczególnie dla osób z wrażliwą skórą. Naturalne matowe wykończenie bez efektu maski, wysoka trwałość i właściwości pielęgnacyjne sprawiają, że to kosmetyk, który może stać się nieodzownym elementem codziennej rutyny makijażowej.

