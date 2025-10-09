Codzienna pielęgnacja stóp to element, który często jest pomijany w rutynie kosmetycznej, mimo że to właśnie stopy dźwigają nasze ciało każdego dnia. Kontakt z twardym podłożem, obuwiem oraz zmieniające się warunki atmosferyczne powodują, że skóra w tym miejscu jest wyjątkowo narażona na przesuszenie, pękanie i zrogowacenia. Problemy te mogą prowadzić nie tylko do dyskomfortu, ale również do poważniejszych dolegliwości, jeśli zostaną zlekceważone.

Odpowiedzią na te wyzwania jest specjalistyczny krem do stóp, którego formuła została opracowana z myślą o intensywnej regeneracji i zmiękczeniu naskórka. Produkt zawiera 10% mocznika — składnika znanego ze swoich właściwości silnie nawilżających i złuszczających. Dzięki regularnemu stosowaniu kremu można nie tylko poprawić kondycję skóry, ale także zapobiec jej dalszemu przesuszaniu i pękaniu.

Krem do stóp - Fot. rossmann.pl

Kto powinien sięgnąć po krem do stóp NO36?

Krem NO36 został stworzony z myślą o osobach, które borykają się z nadmiernie suchą, zrogowaciałą lub popękaną skórą stóp. Jest to produkt odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku, którzy chcą poprawić komfort codziennego chodzenia i wygląd stóp. Szczególnie polecany jest osobom aktywnym fizycznie oraz sportowcom, dla których stopy są narażone na dodatkowe obciążenia i mikrourazy.

Krem NO36 sprawdzi się również u osób starszych, u których skóra stóp z wiekiem staje się cieńsza i bardziej podatna na przesuszenie. Osoby pracujące wiele godzin w pozycji stojącej, np. w handlu, gastronomii czy służbie zdrowia, także powinny włączyć ten kosmetyk do codziennej pielęgnacji. Dodatkowo produkt jest rekomendowany w okresie jesienno-zimowym, gdy zakryte obuwie i suche powietrze sprzyjają utracie nawilżenia.

Dlaczego warto wybrać ten krem?

Największą zaletą kremu NO36 jest jego skuteczność. Dzięki 10% zawartości mocznika działa on intensywnie i głęboko, docierając do warstwy rogowej naskórka. Mocznik ma właściwości higroskopijne, czyli wiąże wodę w skórze, co przekłada się na jego długotrwałe nawilżenie. Dodatkowo posiada zdolność do delikatnego złuszczania martwego naskórka, dzięki czemu stopy stają się miękkie i gładkie już po kilku zastosowaniach.

Regularne stosowanie kremu NO36 może znacząco poprawić kondycję skóry stóp, zmniejszając ryzyko powstawania pęknięć i eliminując uczucie suchości czy szorstkości. Produkt szybko się wchłania, nie pozostawiając nieprzyjemnej, tłustej warstwy, co czyni go wygodnym w codziennym użyciu — także rano, przed założeniem obuwia.

Skład kremu do stóp NO36

Składniki aktywne

10% Urea – zmiękcza naskórek, poprawia zdolność absorpcji innych składników.

Masło Shea – intensywnie nawilża i odżywia.

Gliceryna – pomaga zatrzymać wilgoć, wspiera barierę ochronną skóry.

Kwas mlekowy – działa złuszczająco, pomaga usunąć martwy naskórek.

Witamina E – antyoksydant, wspomaga regenerację i chroni skórę.

