Jak działa Vichy Collagen Specialist 16 krem na noc?

Vichy Collagen Specialist 16 to przeciwzmarszczkowy krem na noc, który bazuje na przełomowej technologii Co-Bonding. Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji każdego rodzaju skóry i został opracowany z myślą o kompleksowej walce z oznakami starzenia. Działa przede wszystkim nocą, gdy skóra intensywnie się regeneruje. Dzięki zawartości składników aktywnych – ramnozy, peptydów i maitake – krem wzmacnia i wiąże kolageny typu I i III, odpowiadające za jędrność i elastyczność skóry.

Jakie oznaki starzenia redukuje krem z kolagenem?

Produkt redukuje aż 16 widocznych oznak starzenia się skóry. Zgodnie z wynikami testów klinicznych, instrumentalnych i konsumenckich, regularne stosowanie kremu:

wygładza zmarszczki i drobne linie,

poprawia jędrność i elastyczność,

zmniejsza wiotkość skóry,

nadaje efekt wypełnienia,

poprawia strukturę i gęstość skóry,

zwęża pory,

wyrównuje koloryt,

rozświetla cerę,

intensywnie nawilża.

To sprawia, że krem może być stosowany zarówno jako preparat na zmarszczki na szyi, jak i na kurze łapki, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem w codziennej pielęgnacji anti-aging.

Czy można stosować krem Collagen Specialist 16 na dzień?

Choć Vichy Collagen Specialist 16 został zaprojektowany jako krem na noc, to producent wyraźnie informuje, że należy go stosować wyłącznie wieczorem – po wcześniejszym zastosowaniu serum i z pominięciem okolic oczu. W ofercie marki dostępny jest również krem na dzień z tej samej linii, przeznaczony do stosowania porannego. Dlatego Vichy nie rekomenduje używania wersji nocnej jako dziennej alternatywy.

Gdzie kupić krem Vichy Collagen Specialist 16 i ile kosztuje?

Krem można kupić bezpośrednio na stronie producenta Vichy.pl, która oferuje zarówno możliwość zakupu online, jak i wyszukania punktu sprzedaży stacjonarnej w Polsce. W sekcji „Kup online” dostępne są linki do renomowanych aptek i drogerii internetowych.

W chwili publikacji artykułu krem dostępny jest m.in. w drogeriach Hebe oraz Super-Pharm. Ceny produktu mogą się różnić w zależności od punktu sprzedaży, ale najczęściej mieszczą się w przedziale 120–190 zł za opakowanie o pojemności 50 ml.

Co wyróżnia technologię Co-Bonding w kremie Vichy?

Technologia Co-Bonding to efekt 15 lat badań naukowych Vichy, w trakcie których przeanalizowano ponad 8900 cząsteczek i stworzono 25 publikacji naukowych. W skład kompleksu wchodzą trzy składniki aktywne:

ramnoza – znana z działania przeciwzmarszczkowego,

peptydy – pobudzają syntezę kolagenu,

maitake – grzyb o właściwościach przeciwstarzeniowych.

Zastosowanie tej technologii sprawia, że krem wzmacnia siatkę kolagenową skóry, co przekłada się na jej jędrność, elastyczność i młodszy wygląd.

Produkt jest hipoalergiczny, a jego konsystencja – lekka, aksamitna i szybko wchłaniająca się – sprawia, że doskonale sprawdza się w nocnej rutynie pielęgnacyjnej.

