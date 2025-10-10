To krem po brzegi wypełniony kolagenem. Rozprawia się ze zmarszczkami i kurzymi łapkami
Vichy Collagen Specialist 16 to krem na noc, który redukuje aż 16 oznak starzenia się skóry. Dzięki technologii Co-Bonding skutecznie wygładza zmarszczki na szyi i wokół oczu. Sprawdź, gdzie go kupić i za ile.
Jak działa Vichy Collagen Specialist 16 krem na noc?
Vichy Collagen Specialist 16 to przeciwzmarszczkowy krem na noc, który bazuje na przełomowej technologii Co-Bonding. Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji każdego rodzaju skóry i został opracowany z myślą o kompleksowej walce z oznakami starzenia. Działa przede wszystkim nocą, gdy skóra intensywnie się regeneruje. Dzięki zawartości składników aktywnych – ramnozy, peptydów i maitake – krem wzmacnia i wiąże kolageny typu I i III, odpowiadające za jędrność i elastyczność skóry.
Jakie oznaki starzenia redukuje krem z kolagenem?
Produkt redukuje aż 16 widocznych oznak starzenia się skóry. Zgodnie z wynikami testów klinicznych, instrumentalnych i konsumenckich, regularne stosowanie kremu:
- wygładza zmarszczki i drobne linie,
- poprawia jędrność i elastyczność,
- zmniejsza wiotkość skóry,
- nadaje efekt wypełnienia,
- poprawia strukturę i gęstość skóry,
- zwęża pory,
- wyrównuje koloryt,
- rozświetla cerę,
- intensywnie nawilża.
To sprawia, że krem może być stosowany zarówno jako preparat na zmarszczki na szyi, jak i na kurze łapki, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem w codziennej pielęgnacji anti-aging.
Czy można stosować krem Collagen Specialist 16 na dzień?
Choć Vichy Collagen Specialist 16 został zaprojektowany jako krem na noc, to producent wyraźnie informuje, że należy go stosować wyłącznie wieczorem – po wcześniejszym zastosowaniu serum i z pominięciem okolic oczu. W ofercie marki dostępny jest również krem na dzień z tej samej linii, przeznaczony do stosowania porannego. Dlatego Vichy nie rekomenduje używania wersji nocnej jako dziennej alternatywy.
Gdzie kupić krem Vichy Collagen Specialist 16 i ile kosztuje?
Krem można kupić bezpośrednio na stronie producenta Vichy.pl, która oferuje zarówno możliwość zakupu online, jak i wyszukania punktu sprzedaży stacjonarnej w Polsce. W sekcji „Kup online” dostępne są linki do renomowanych aptek i drogerii internetowych.
W chwili publikacji artykułu krem dostępny jest m.in. w drogeriach Hebe oraz Super-Pharm. Ceny produktu mogą się różnić w zależności od punktu sprzedaży, ale najczęściej mieszczą się w przedziale 120–190 zł za opakowanie o pojemności 50 ml.
Co wyróżnia technologię Co-Bonding w kremie Vichy?
Technologia Co-Bonding to efekt 15 lat badań naukowych Vichy, w trakcie których przeanalizowano ponad 8900 cząsteczek i stworzono 25 publikacji naukowych. W skład kompleksu wchodzą trzy składniki aktywne:
- ramnoza – znana z działania przeciwzmarszczkowego,
- peptydy – pobudzają syntezę kolagenu,
- maitake – grzyb o właściwościach przeciwstarzeniowych.
Zastosowanie tej technologii sprawia, że krem wzmacnia siatkę kolagenową skóry, co przekłada się na jej jędrność, elastyczność i młodszy wygląd.
Produkt jest hipoalergiczny, a jego konsystencja – lekka, aksamitna i szybko wchłaniająca się – sprawia, że doskonale sprawdza się w nocnej rutynie pielęgnacyjnej.
