Nie wszystkie perfumy nadają się na lato. W wakacje, gdy temperatury są wysokie, stawiamy na orzeźwiające zapachy, które kojarzą się ze słońcem, kwiatami i owocami. Niedawno wybrałam top 5 świeżych perfum idealnych na lato. Teraz do tego rankingu śmiało mogę dodać ten zapach. Te perfumy pachną cytrusami i zostawiają długi ogon, w związku z czym są idealne na lato.

Latem warto stawiać na lekkie i orzeźwiające zapachy. Te owocowe perfumy to mój hit na końcówkę wakacji, ale już wiem, że mają sporą konkurencję. W Hebe jest bowiem dostępny zapach, który nie tylko cudownie otula świeżością i orzeźwia w upalne dni, ale też jest bardzo trwały i zostawia długi ogon.

To cytrusowe perfumy Qissa Blue od Paris Corner. Nie dość, że są orzeźwiające i trwałe, to jeszcze mają przystępną cenę - za 100 ml butelkę trzeba zapłacić tylko 59,99 zł. I śmiało możesz się podzielić nimi ze swoim ukochanym, ponieważ to zapach unisex.

Cytrusowe perfumy Paris Corner Qissa Blue za 59,99 zł w Hebe

Ta świeża woda perfumowana zachwyca każdą nutą. W głowie wyczuwalne są świeże cytrusy, bergamotka, kadzidło oraz ylang-ylang, czyli woń kwiatowa, nieco słodka i egzotyczna, z delikatną nutą owocowo-korzenną. W sercu tego zapachu kryją się: słodka pomarańcza, jaśmin, imbir, paczula oraz magnolia. To jednak nie koniec.

Bazą tej wody perfumowanej są: piżmo, bursztyn, pudrowe nuty, drzewne akcenty oraz szafran i mech dębowy. To właśnie te ostatnie nuty zapachowe zostawiają długi ogon, dzięki któremu nie sposób będzie przejść obok nas obojętnie.

Cytrusowe perfumy Paris Corner Qissa Blue za 59,99 zł w Hebe, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

Perfumy idealne na lato

Latem stawiamy na orzeźwiające nuty zapachowe. Dlatego świetnie sprawdzają się wszelkie nuty cytrusowe i kwiatowe. Np. perfumy Bruno Banani Pure Woman to zapach, który otula porzeczkową nutą i zostawia długi ogon. Tego typu wody zapachowe to jednak niejedyny wybór na lato.

W ciepłe dni warto też postawić na mgiełki zapachowe. Ta orzeźwiająca mgiełka do ciała to hit na upały, a pachnie porzeczką oraz konwalią. Z kolei ta viralowa mgiełka to mój ukochany kosmetyk na lato, bo wyczuwalne są w niej pistacje i słony karmel.

