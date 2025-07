Jak pachnie lato? Kwiatami, owocami, a może morską bryzą? To wszystko możesz znaleźć w tej uroczej, romantycznej fiolce. Perfumy Betty Barclay Soul Garden to kwintesencja świeżości, subtelności i naturalnej elegancji. Nie przytłacza, a raczej unosi się wokół skóry delikatną, romantyczną chmurką. Przywołuje wspomnienie spokojnych poranków w ogrodzie, tych wiosennych i letnich. Jeśli lubisz klasykę z nutką świeżości, ten zapach będzie strzałem w dziesiątkę.

Reklama

Jak pachnie Betty Barclay Soul Garden?

Ten zapach został stworzony z myślą o tych z nas, które lubią czuć się świeżo i kobieco, ale nie przesadzają z intensywnymi perfumami. Kompozycję otwierają owocowo-kwiatowe nuty głowy: cytryna, jabłko, konwalia i kwiat brzoskwini. To one sprawiają, że zapach jest lekki i dba o dobry nastrój przez cały dzień.

Serce zapachu to prawdziwy ogród w rozkwicie: lilak, róża, lilia wodna i jaśmin to romantyczna podróż, idealna na co dzień i na wielkie wyjścia. To właśnie tutaj chowa się ta kobiecość, która wyróżnia Soul Garden. Całość osadzona jest na ciepłej, otulającej bazie z drzewa sandałowego i cedru, bursztynu i piżma. Dzięki temu perfumy mają zmysłowy sznyt i są trwałe. Zostawiają długi ogon i utrzymują się na skórze przez wiele godzin.

Betty Barclay Soul Garden to zapach romantycznego sierpniowego ogrodu, fot. mat. prasowe

Betty Barclay Soul Garden: dla kogo ten zapach będzie idealny?

To trwałe perfumy, ale nie przytłaczające. Zapach rozwija się równomiernie w ciągu dnia i jest wyczuwalny przez wiele godzin, a jednocześnie nie jest duszący. Najlepiej sprawdzi się w ciepłe dni, od wiosny do późnego lata. Jest na tyle delikatny, że można go nosić codziennie: do pracy, na spacer, spotkanie z przyjaciółmi czy randkę w plenerze.

To również doskonały wybór na prezent - zarówno ten od siebie dla siebie, jak i dla bliskiej osoby: mamy, siostry czy przyjaciółki. Niezobowiązujący, ale piękny flakon i uniwersalna kompozycja sprawiają, że przypadnie do gustu wielu kobietom. A teraz w Rossmannie możesz kupić je aż 40% taniej. Regularna cena to 80 złotych bez grosza, ale w aktualnej promocji zapłacisz za nie jedynie 47,99 zł.

Czytaj także: