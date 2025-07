Lato to pora roku, która pod względem zapachów rządzi się swoimi prawami. Dopiero, co wybrałam TOP 5 świeżych perfum idealnych na lato, a już myślę o kolejnych zapachach, które otulą moją skórę w upalne dni i nie będą dla mnie uciążliwe. Absolutnym hitem pod tym względem jest orzeźwiająca mgiełka do ciała Pepe Jeans Colorful Chaos na upały. Zawiera bowiem nuty, które kojarzą się z latem i jednocześnie nie są mdlące, gdy na dworze panuje ukrop. Dowiedz się więcej na temat tej mgiełki.

Ta orzeźwiająca mgiełka do ciała to hit na upały

Londyńska marka Pepe Jeans wydała całą serię mgiełek do ciała. To aż cztery różne zapachy, które mają świetnie sprawdzić się latem. Ja wśród nich znalazłam jednak swojego faworyta, z którym nie rozstanę się aż do końca wakacji.

Chodzi o mgiełkę Pepe Jeans Colorful Chaos, która odzwierciedla dynamiczną energię i chaos - dwie rzeczy, które bardzo mocno kojarzą się z okresem wakacyjnym. Gdy tylko popsikamy się tym zapachem, na otwarciu możemy poczuć słodkie owoce: liczi, czarną porzeczkę, gruszkę oraz olejek z różowego pieprzu. Dalej robi się jeszcze ciekawiej.

Orzeźwiająca mgiełka do ciała Pepe Jeans Colorful Chaos z Rossmanna

Po chwili ta mgiełka rozkwita zapachami kwiatowymi. Wówczas możemy poczuć konwalię, piwonię oraz absolut z róży. To wszystko jest zwieńczone nutami mchu, drzewa cedrowego, a także piżma, czyli znacznie mocniejszych woni. To one nadają tej mgiełce charakteru, sprawiając, że kojarzy się z letnim chaosem.

Orzeźwiająca mgiełka Pepe Jeans Colorful Chaos ma kojarzyć się z ulicą Portobello w Londynie. Jest dostępna w drogeriach Rossmann. Kosztuje 64,99 zł za 250-ml butelkę.

Mgiełka do ciała Pepe Jeans Colorful Chaos, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Perfumy idealne na lato - jakie zapachy są dobre na upały?

Lato to pora roku, kiedy nie mamy ochoty na mocne zapachy. Dlatego wówczas tak dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju mgiełki do ciała. Niedawno pisałam, że ta mgiełka do ciała pachnie jak luksusowe perfumy i przywodzi na myśl letni poranek w ogrodzie. Ale nie tylko takie zapachy mogą sprawdzić się dobrze w wakacje. Są również perfumy, które świetnie komponują się z upalnymi dniami.

Np. w Hebe możemy dostać wakacyjne perfumy w promocji 1+1, które otulają porzeczkową nutą i zostawiają ogon. Świetnie sprawdzą się także wszelkie kwiatowe zapachy, cytrusowe nuty oraz perfumy o woni pistacji, która kojarzy się z wakacjami we Włoszech.