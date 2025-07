Elizabeth Arden Green Tea to budżetowy klasyk z końcówki ubiegłego wieku, który wciąż ma rzeszę fanek. Nie bez powodu, bo kompozycja jest zbudowana na wyraźnych, cytrusowo‑zielonych akordach i rześkiej, ale kojącej bazie. Dzięki temu pachnie świeżo, ale nie chemicznie. To doskonały zapach zarówno do pracy, jak i na wakacje na plaży.

Reklama

Jak pachnie Elisabeth Arden Green Tea?

Green Tea na początku pachnie bardzo świeżo i cytrusowo - czuć rabarbar, cytrynę, miętę i trochę skórki pomarańczy. To niezwykle orzeźwiające połączenie, które od razu dodaje energii. Po chwili zapach staje się łagodniejszy, bo do głosu dochodzi zielona herbata z jaśminem i delikatne kwiatowe akordy - głównie jaśmin i goździk. Na końcu zostaje na skórze lekka, czysta baza z piżmem, ambrą i nutą drzewną. Zapach nie jest nachalny, ale dość spokojny i wyważony. "Przykleja się" do skóry, ale nie dominuje i nie roztacza się wokół jak gęsta aura. Jak na swoją półkę cenową jest też dość trwały, bo utrzymuje się na skórze bez problemów przez kilka godzin.

Ten zapach można porównać do szklanki mrożonej zielonej herbaty albo owocowej bubble tea, która kupuje się w wakacyjnych kurortach. Jest też na tyle lekki i rześki, że spokojnie może być używany razem z perfumowanymi balsamami czy mgiełkami.

Woda perfumowana Elisabeth Arden Green Tea to idealny wybór na wakacyjne city-breaki, fot. mat. prasowe

Kto powinien sięgnąć po te perfumy?

Ten zapach to prawdziwa uniwersalna perełka, do tego w dobrej cenie. Sam w sobie nie kosztuje dużo, ale aktualnie w Rossmannie trwa promocja i za 30 ml zapłacisz tylko 34,99 zł. Perfumy idealnie sprawdzą się w różnych sytuacjach. Zabierz je ze sobą do biura, gdzie będą dodawać ci energii i zadbają o dobry nastrój, a także na randkę czy spotkanie ze znajomymi w plenerze. Możesz je też śmiało spakować do samolotu i wziąć na city break, a także spryskać skórę przed wieczornym spacerem. Bez problemu zmieszczą się do torebki czy plażowego kosza.

Dzięki temu, że kompozycja jest bardzo delikatna, mogą po nią sięgać także młode dziewczyny - nie będzie wrażenia, że próbują postarzać się ciężkim, "dorosłym" zapachem.

Czytaj także: