Jak pachnie lato we Włoszech? Cytrynami, morską bryzą, świeżymi owocami i pistacjami. Przynajmniej mi na myśl przychodzą takie skojarzenia. I takich nut zapachowych szukałam, tworząc swój ranking. Wybrałam TOP 5 świeżych perfum idealnych na lato, które moim zdaniem pachną jak wakacje w słonecznej Italii. Gdy je powąchasz, od razu przeniesiesz się na ulice Mediolanu, wybrzeże Amalfi lub na gorącą Sycylię.

1. Tom Ford Eau De Soleil Blanc

Zapach od Toma Forda przeniesie cię nad włoskie wybrzeże. Poczujesz morską bryzę i luksus płynący z każdej strony. Główne nuty zapachowe to bergamotka, pistacja oraz tuberoza i jaśmin. Ta woń została uzupełniona o świeże cytrusy hodowane we włoskim słońcu i ciepły zapach bursztynu. Całość jest zamknięta w stylowej 30-ml buteleczce, która jest dostępna w perfumeriach Sephora za 375 zł.

Woda perfumowana Tom Ford Eau De Soleil Blanc, Fot. materiały promocyjne, sephora.pl

2. Hermès Un Jardin à Cythère

W tych perfumach zamknięty jest zapach wakacji. To nuty świeżych cytrusów, zielonej pistacji, traw, drewna oliwnego i morskiej bryzy. Przywodzi na myśl włoskie wybrzeże lub grecki ogród pistacjowy. To świeży, ale jednocześnie niezwykle zmysłowy zapach. Całość zamknięta we flakonie zaprojektowanym przez Freda Rawylera, który inspirowany jest liniami latarni samochodowych z przeszłości. Cena takiej buteleczki w Sephorze to 349 zł za 30 ml.

Woda perfumowana Hermès Un Jardin à Cythère, Fot. materiały promocyjne, sephora.pl

3. Kayali Yum Pistachio Gelato 33

To intensywna woda perfumowana, która jest idealna na letnie dni, a zapachem przypomina pyszny włoski deser. To kompozycja zapachów: pistacji, bitej śmietany, prażonych orzechów laskowych, słodkiego rumu, lekkich pianek i waty cukrowej. Wszystko jest uzupełnione nutą piwonii. Te perfumy również dostępne są w drogeriach Sephora, a kosztują 145 zł za 10 ml.

Woda perfumowana Kayali Yum Pistachio Gelato 33, Fot. materiały promocyjne, sephora.pl

4. Paris Corner Khair Pistacchio

Khair Pistachio od Paris Corner to zapach z serii bardzo modnych od jakiegoś czasu arabskich perfum. Cudownie łączy zapach pistacji ze świeżymi kwiatami i nutą cytrusów oraz jabłek. Do tego dochodzą akordy zielonych liści. Taka kompozycja sprawia, że ten zapach jest naturalny i leciutki - idealny na upalne dni. Można go dostać w Hebe w cenie 129 zł za 100 ml. Co ciekawe, jest to woda perfumowana unisex - idealna zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, więc możesz się nią podzielić ze swoim facetem.

Woda perfumowana Paris Corner Khair Pistacchio, Fot. materiały promocyjne, superpharm.pl

5. L'Erbolario Pistacchio

Na koniec kolejne perfumy unisex. Tym razem niezwykle uniwersalne, idealne na co dzień. W ich sercu wyczuwalna jest kremowość pistacji. Dalej przewija się nuta subtelnej wanilii i kwiatów. Gdzieniegdzie wyczuwalny jest nawet słony karmel. To połączenie owoców z delikatną słodyczą, które trafi w gust wielu osób. W dodatku te perfumy są testowane na zawartość 8 metali, dzięki czemu świetnie sprawdzą się do skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Kupisz je w Hebe w cenie 79 zł za 10 ml.