Jean Paul Gaultier Scandal to zapach, który nie próbuje się przypodobać, on po prostu przyciąga uwagę i zostawia po sobie ogon. Już od pierwszego psiknięcia czuć głęboką słodycz połączoną z soczystymi owocami. To perfumy z kategorii szyprowo-kwiatowej, ale z wyraźnym gourmandowym akcentem, który otula i uzależnia. Idealne na chłodniejsze dni - jesienią zyskują dodatkową głębię, która pięknie wybrzmiewa na skórze.

Jak pachnie Jean Paul Gaultier Scandal?

To zapach ciekawy, nieoczywisty, lekko buntowniczy, a jednocześnie kobiecy i zmysłowy. W nucie głowy dominuje czerwona pomarańcza - świeża, soczysta i lekko cierpka. Zaraz po nim pojawia się serce zapachu: intensywna gardenia i słodki miód, które nadają kompozycji "kremowości" i kobiecego ciepła.

Bazą zapachu jest paczula, która dodaje całości ziemistego, lekko drzewnego charakteru i głębi. Takie połączenie sprawia, że Scandal nie jest typowym "cukierkowym" zapachem. To perfumy słodkie, ale zdecydowanie nie naiwne. Będą idealne dla kobiet, które chcą wyrażać siebie w pełni bez słów. Podkreślają drapieżną naturę, a jednocześnie są stosowane i pasują do wielu sytuacji. Na uwagę zasługuje także ciekawe opakowanie, które genialnie prezentuje się na toaletce.

Jean Paul Gaultier Scandal to eksplozja drzewnych, ale kobiecych nut zapachowych, które pracują razem z twoją skóra, fot. mat. prasowe

Dla kogo ten zapach będzie idealny?

Choć Scandal kojarzy się z wieczorowymi wyjściami i czerwonymi ustami, wiele kobiet sięga po niego także w ciągu dnia, szczególnie jesienią. Chłodne powietrze sprawia, że zapach rozwija się wolniej, a jego nuty są bardziej zrównoważone i głębokie. Perfumy sprawdzą się na kolacji, w biurze, ale też na randce czy romantycznym spacerze w płaszczu i zwiewnym szalu.

Dzięki dużej trwałości i projekcji wystarczy jedno psiknięcie, by zapach towarzyszył ci przez wiele godzin. To trwałe perfumy, które zostawiają ogon przez długi czas. To idealna opcja dla kobiet odważnych, które nie boją się wyrażać swojego zdania, ale jednocześnie są profesjonalne i eleganckie. Zapach otula ciepłymi nutami, które sprawiają, że atmosfera jesieni przestaje być szara i ponura.

