Kawowe perfumy to zdecydowanie jedna z propozycji, której nie możesz przegapić jesienią. Dlaczego warto po nie sięgać akurat o tej porze roku? Bo chociaż jestem zdecydowaną zwolenniczką zasady: nośmy to, co chcemy przez cały rok, to nie da się ukryć, że właśnie jesienią tak ciepłe, słodkie perfumy pachną zupełnie inaczej. Są niesamowicie przyjemne i dają uczucie miękkiego komfortu, który uprzyjemnia ponure jesienne (a także zimowe) poranki. Właśnie dlatego jest w mojej ścisłej topce zapachów na drugą połowę roku.

Kawowe perfumy, które z miejsca pokochasz

Arabskie perfumy już od jakiegoś czasu mam pod lupą - te zapachy są tanie, niesamowicie trwałe i zamknięte w przepięknych flakonach, które od razu przyciągają wzrok. Właśnie dlatego tak chętnie sięgamy po nie do testów - ostatnio na tapet wzięłyśmy chociażby Lattafa Sehr, czyli zapach pumpkin spice. Gulf Orchid to marka, której zapachami zachwycam się już od jakiegoś czasu. Tym razem trafiłam na perfumy Vanilla Latte, które z miejsca mnie kupiły. Są słodkie, ale co w nich świetne, to to, że mimo swojej kawowo-waniliowej "ulepności" nie przyprawiają o ból głowy. To typowo gourmandowa propozycja, więc jeśli jesteś jeszcze przed poranną kawą, a lubisz jej smak, i masz okazję je przetestować - gwarantuje, że jeszcze silniej poczujesz tęsknotę za pełną filiżanką.

Te arabskie perfumy są niesamowicie ciepłe w odbiorze i dają idealny vibe dla każdej jesieniary. Są przytulne, kojarzą się z mięciutkim sweterkiem czy szaliczkiem, który w niesamowicie przyjemny sposób otula skórę. Tego zapachu nie ukryjesz przed otoczeniem. Ma mocną projekcję, co warto mieć na uwadze, kiedy decydujesz się nimi spsikać. Miej pewność, że osoby, w towarzystwie których się znajdziesz, docenią ich słodycz!

Perfumy Gulf Orchid, Vanilla Latte, fot. archiwum prywatne

Kogo zachwyci piramida zapachu perfum na jesień?

Uwielbiasz czekoladowe perfumy? A może marzy ci się zapach ciasta ze śliwkami? Jeśli tak, to odpowiedź na pytanie, czy polubisz perfumy Vanilla Latte jest oczywista i brzmi: TAK. Pierwsze wrażenie jest kremowe i apetyczne - wyraźna słodycz karmelu łączy się z aksamitnym masłem. W sercu kompozycji pojawia się jaśmin, tonka i miód, które wprowadzają delikatną kwiatową głębię z lekkim gourmandowym akcentem. Baza jest ciepła i na swój sposób zmysłowa - wanilia, piżmo oraz bursztyn tworzą solidną, trwałą podstawę, która na skórze utrzymuje się naprawdę długo. Ślad po tych perfumach wyczuwalny jest nawet po prysznicu!

Pomimo swojej obezwładniającej słodkości, zapach nie jest infantylny i dziecinny. Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie - jest idealnie elegancki i kojarzy się z kobietą pewną siebie, która wie, czego chce i nie obawia się podejmować wyzwań.

