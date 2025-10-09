Jesienne miesiące to czas, kiedy szczególnie poszukujemy zapachów dających poczucie ciepła i przytulności. Kompozycje oparte na nutach przypraw, wanilii czy cynamonu nie tylko otulają, ale także doskonale komponują się z aurą krótszych dni i chłodniejszych wieczorów.

Jednym z najciekawszych zapachów wpisujących się w ten trend jest propozycja marki Lattafa. Perfumy te łączą oryginalne składniki, tworząc aromat przypominający popularny pumpkin spice, który stał się symbolem jesieni. Warto przyjrzeć się, dlaczego właśnie ta kompozycja zyskuje coraz większą popularność i dla kogo będzie najlepszym wyborem.

Dlaczego perfumy Lattafa Sehr mają pumpkin spice vibe?

Aromat pumpkin spice to nie tylko smak popularnych jesiennych napojów i deserów, ale również kierunek, który coraz śmielej pojawia się w świecie perfum. Chociaż w składzie perfum Lattafa Sehr nie znajdziemy nuty dyni, to właśnie połączenie cynamonu, gorzkich migdałów i wanilii tworzy zapach mocno kojarzony z tą przyprawową mieszanką. Pumpkin spice jest synonimem ciepła, domowego komfortu i aromatycznego otulenia, które perfumy Lattafa Sehr przenoszą w nowoczesną, perfumeryjną formę.

Perfumy Lattafa Sehr - Fot. hebe.pl

Unikalna kompozycja nut zapachowych i jej odbiór

Nuty głowy w Lattafa Sehr otwierają się wyrazistym cynamonem i nutą gorzkiego migdała, co natychmiast przywodzi na myśl świeżo zmielone przyprawy. Następnie pojawiają się nuty serca, wśród których wyróżniają się jaśmin, Pomarose (syntetyczny akord o niuansach róży i jabłka), Akigalawood (unikalny, drzewno-pieprzowy składnik), a całość wzbogaca wanilia, odpowiadająca za efekt gourmand, czyli smakowity, jadalny charakter zapachu. W nutach bazy znajdują się absolut wanilii, ambra oraz fasolka tonka, które wydłużają projekcję perfum, nadając im głębi i trwałości.

Tak zbudowany zapach w sposób naturalny przywołuje skojarzenia z pumpkin spice latte – aromatem, który stał się światowym symbolem jesiennego komfortu. Warto zaznaczyć, że wybór tych nut nie jest przypadkowy: badania nad odbiorem zapachów wskazują, że aromaty przyprawowe, waniliowe i cynamonowe są szczególnie chętnie wybierane przez osoby poszukujące zapachów budzących poczucie bezpieczeństwa i ciepła

Dla kogo są perfumy Lattafa Sehr?

Perfumy Lattafa Sehr to zapach unisex, czyli przeznaczony zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ta uniwersalność wynika z zastosowania nut korzennych, drzewnych oraz delikatnych akordów gourmand, które świetnie podkreślają zarówno kobiecą, jak i męską osobowość. Zapach doskonale sprawdzi się wśród osób pewnych siebie, otwartych na oryginalność i pragnących wyróżnić się w tłumie.

Ile kosztują perfumy Lattafa Sehr i gdzie je kupić?

Jednym z kluczowych atutów Lattafa Sehr jest ich atrakcyjna cena, pozwalająca na zakup wysokiej jakości perfum bez konieczności wydawania dużych sum. W oficjalnych sklepach internetowych oraz na platformach takich jak Allegro, perfumy te można znaleźć już za około 89 zł za 100 ml.

