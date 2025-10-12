Perfumy Eva Minge Profumo Nero – soczysty zapach z rodziny gourmand

Perfumy Eva Minge Profumo Nero to owocowo-piżmowa kompozycja zapachowa należąca do rodziny gourmand. Produkt powstał we współpracy znanej projektantki Ewy Minge oraz marki Esotiq. Zapach został stworzony z myślą o kobietach, które pragną otulić się zmysłową, a jednocześnie wyrazistą wonią podczas chłodniejszych miesięcy.

Reklama

Profumo Nero wyróżnia się nie tylko nutami zapachowymi, ale również soczystym, kuszącym i uwodzicielskim charakterem. Zapach rozwija się warstwami, odsłaniając kolejne akordy, które tworzą wyjątkową harmonię.

Perfumy Eva Minge Profumo Nero, Fot. materiały promocyjne, esotiq,com

Skład nut zapachowych, który uwodzi od pierwszych chwil

Pierwsze nuty, które wyczuwalne są po aplikacji perfum Eva Minge Profumo Nero, to słodka wiśnia i świeże owoce cytrusowe. To właśnie one nadają kompozycji świeżości i energetycznego charakteru.

W sercu zapachu rozkwita soczyste zielone jabłko w połączeniu z maliną i truskawką. Nuty te współgrają z bukietem białych kwiatów, które nadają kompozycji lekkości i kobiecego wdzięku.

Bazę zapachu stanowi ciepła, kremowa wanilia, której towarzyszy ambra oraz zmysłowe piżmo. Te nuty nadają kompozycji trwałość i głębię, a także sprawiają, że zapach długo utrzymuje się na skórze.

Elegancja i zmysłowość – kolekcja perfum Ewy Minge dla Esotiq

Profumo Nero to część kolekcji zapachowej Ewy Minge stworzonej specjalnie dla marki Esotiq. Współpraca ta zaowocowała powstaniem wyjątkowych perfum, które łączą w sobie modowy charakter sygnowany nazwiskiem projektantki z doświadczeniem marki kosmetycznej.

Kolekcja Ewy Minge dla Esotiq skierowana jest do kobiet nowoczesnych, eleganckich, pewnych siebie. Profumo Nero, dzięki swojemu zapachowi gourmand, doskonale uzupełnia stylizacje na wieczorne wyjścia, randki, ale także może towarzyszyć na co dzień – zwłaszcza w chłodniejsze dni, kiedy zmysłowe otulenie jest szczególnie pożądane.

Dla kogo stworzono ten zapach?

Perfumy Eva Minge Profumo Nero dedykowane są kobietom, które kochają słodkie, owocowe i piżmowe kompozycje. Nuty takie jak wiśnia, cytrusy, malina, wanilia i piżmo sprawiają, że Profumo Nero idealnie sprawdzi się jako perfumy damskie na jesień i zimę.

To doskonały wybór dla osób poszukujących zapachu gourmand, który będzie nie tylko trwały, ale też wyjątkowo kobiecy. Kompozycja sprawdzi się zarówno jako perfumy na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Gdzie kupić Profumo Nero i ile kosztują?

Perfumy Eva Minge Profumo Nero dostępne są w sklepie internetowym Esotiq. Cena flakonu o pojemności 50 ml wynosi 149,00 zł. To idealna propozycja dla osób, które szukają kobiecego, słodkiego i trwałego zapachu w rozsądnej cenie.

Czytaj także: