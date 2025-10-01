Perfumy o nutach cytrusowych już od dawna należą do ulubieńców wielu kobiet, bo łączą świeżość z lekkością. Wśród nich znaleźć można prawdziwe klasyki, które mimo upływu lat pozostają popularne — zwłaszcza gdy trafiają na promocje. Jednym z takich zapachów jest Elizabeth Arden Green Tea, który dzięki swojej zapachowej kompozycji i subtelnej elegancji zdobył grono wiernych użytkowniczek. Na tle cięższych zapachów jest jak powiew świeżości.

Nowoczesny zapach z długą historią

Green Tea Elizabeth Arden został oficjalnie wprowadzony na rynek w 1999 roku jako świeży, cytrusowo-aromatyczny zapach dla kobiet. Za jego kompozycję odpowiada doceniany perfumiarz Francis Kurkdjian. Przy tworzeniu kompozycji zwrócił on szczególną uwagę na balans pomiędzy lekkością, świeżością i trwałością.

Green Tea szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapachów tej marki, jako alternatywa dla cięższych nut zapachowych. W ciągu lat marka wprowadziła różne wariacje, ale klasyczna kompozycja zachowała swój pierwotny charakter — zielony, odświeżający akord z cytrusowym akcentem. Teraz 50 ml tego wyjątkowego zapachu możesz dostać z 31 zł.

Nuty zapachowe zamknięte we flakonie

Kompozycja Green Tea rozwija się stopniowo, odsłaniając kolejne warstwy zapachowe. Pierwsze nuty, czyli nuty głowy, zdominowane są przez cytrusy: bergamotkę, cytrynę, skórkę pomarańczy, a także rabarbar i miętę.

Gdy zapach nieco się „uspokaja”, pojawiają się nuty serca — jaśmin, goździk ogrodowy, fenkuł, mech dębowy oraz bursztyn i piżmo

W bazie wyczuwalne są akcenty zielonej herbaty (kluczowy motyw zapachu), piżma, bursztynu, goździków i akordy drzewne, które nadają mu głębię i „ogon” — czyli to, co zostaje na skórze najdłużej

Dzięki takiej strukturze zapach jest początkowo świeży i „jasny”, a potem zamienia się w stonowaną, zieloną aurę z przyjemnym ciepłym wykończeniem.

Dla jakich kobiet jest ten zapach?

Green Tea to propozycja idealna dla kobiet, które cenią subtelność, świeżość i naturalność. Zapach nie zdominuje kreacji, lecz subtelnie ją uzupełni. Będzie doskonały na dzień, do pracy, ale i na spacer.

Po zapach powinny sięgać kobiety preferujące lżejsze nuty zapachowe, a nie słodkie, ciężkie kompozycje. Z pewnością pokochają go też miłośniczki natury, gdyż z flakonu wydobywają się wyraźne „zielone” nuty.

