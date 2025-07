Krem z filtrem to kosmetyk, który kojarzy nam się przede wszystkim z latem. To właśnie wtedy wszyscy po niego sięgamy, ale wciąż za mało osób wybiera ten produkt w innych porach roku. A okazuje się, że SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna. Krem z filtrem ma nam zapewnić też ochronę przed innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, a także przed starzeniem się cery. Zobacz, dlaczego warto stosować SPF przez cały rok.

Czy SPF trzeba stosować przez cały rok?

Wciąż zbyt mało ludzi stosuje kremy z filtrem. Niektórzy nawet w lecie nie sięgają po SPF, a co dopiero mówić o innych porach roku. Warto jednak się do tego przekonać. Krem z filtrem chroni nas i pielęgnuje przez cały rok. Zwłaszcza obecnie, gdy w zasadzie z każdej strony jesteśmy narażeni na promieniowanie - nie tylko słoneczne.

Wszelkie sprzęty elektroniczne również wysyłają nam szkodliwe promienie, które mogą uszkodzić naszą skórę. Oprócz tego istnieję różne czynniki zewnętrzne, np. smog, które potrafią znacznie pogorszyć jakość naszej cery, czemu również potrafi zapobiec krem z filtrem.

O SPF zaczynamy myśleć latem - na wakacjach, tymczasem skóra każdego z nas, bez względu na pogodę, jest narażona przez cały rok na promieniowanie UV, na promieniowanie HEV (emitowane przez ekrany) oraz IR (promieniowanie podczerwone), które również mogą uszkadzać komórki skóry. Dlatego fotoprotekcja powinna być codziennym nawykiem – niezależnie od wieku, płci, karnacji czy pogody - tłumaczy dr Agnieszka Bliżanowska specjalista dermatolog i członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Dlatego tak kluczowe jest stosowanie kremu z filtrem przez cały rok.

Dlaczego warto stosować SPF przez cały rok?

Krem z filtrem warto stosować przez cały rok ze względu na jego przeznaczenie. SPF bowiem:

chroni przed promieniami słonecznymi,

chroni przed wysyłanym przez sprzęty elektroniczne światłem niebieskim,

chroni przed emitowaną podczerwienią,

nawilża,

chroni skórę przed fotostarzeniem.

Żeby jednak wybrać odpowiedni produkt, trzeba wiedzieć, jak dobrać najlepszy krem z filtrem. A tu kluczowe okazuje się jego przeznaczenie. Są bowiem różne filtry odpowiadające za inne rodzaje promieniowania. Warto zatem się z nimi zapoznać, aby wiedzieć, który kosmetyk wybrać w odpowiednim momencie roku i sytuacji życiowej.

Kluczowe filtry do stosowania przez cały rok

Wybierając odpowiedni krem z filtrem, należy zwrócić uwagę na spektrum ochrony, jakie zapewnia nam dany kosmetyk. Najlepiej jeśli będzie on chronił nas przed różnymi rodzajami promieniowania:

UVA - charakteryzuje się długą falą promieniowania, przez co głębiej przenika warstwy naszej skóry. To przyczynia się do powstawania przebarwień i zmarszczek.

- charakteryzuje się długą falą promieniowania, przez co głębiej przenika warstwy naszej skóry. To przyczynia się do powstawania przebarwień i zmarszczek. UVB - to promieniowanie o krótszej fali. Działa głównie na naskórek, prowadząc np. do oparzeń słonecznych, ale z reguły nie przenika głębszych warstw.

- to promieniowanie o krótszej fali. Działa głównie na naskórek, prowadząc np. do oparzeń słonecznych, ale z reguły nie przenika głębszych warstw. IR - promieniowanie powodowane wytwarzaną przez słońce podczerwienią, które prowadzi do fotostarzenia się skóry.

- promieniowanie powodowane wytwarzaną przez słońce podczerwienią, które prowadzi do fotostarzenia się skóry. HEV - promieniowanie emitowane przez światło niebieskie, przed którym warto się chronić, oglądając telewizję, pracując przy komputerze, czy klikając na smartfonie.

Warto też zadbać o to, aby taki kosmetyk przy okazji pielęgnował skórę. Dlatego dobrze sprawdzą się produkty zawierające różne składniki aktywne: ceramidy, niecynamid, kwas hialuronowy czy witaminę C. Ja wybrałam 5 kremów z filtrem do twarzy, które mają świetny skład, więc śmiało możesz je wypróbować. Trzeba jednak podkreślić, że dobór SPF-u to kwestia indywidualna, w dużej mierze zależna od potrzeb i rodzaju cery.