Biegnij do Rossmanna po kalendarz adwentowy last minute. To idealny moment, aby najciekawsze wersje dorwać w promocji 1+1. Tylko do 4 grudnia 2025 Rossmann wyprzedaje kalendarze adwentowe - wystarczy, że kupisz 1, a drugi dowolny dostaniesz za darmo. To nie koniec niespodzianek, które drogeria przygotowała dla nas wraz z początkiem grudnia. Zapowiada się przemiłe odliczanie do świąt.

Na czym polega promocja 1+1 gratis w Rossmannie?

Grudniowy szok zakupowy rozpoczął się wraz z nową, mocną akcją promocyjną sieci Rossmann. Od 1 grudnia 2025 roku klienci mogą skorzystać z promocji „1+1 gratis” na kalendarze adwentowe. Oznacza to, że kupując jeden kalendarz, drugi otrzymujemy całkowicie za darmo.

To niepowtarzalna okazja dla tych, którzy chcą przygotować się na święta w wyjątkowy sposób lub sprawić bliskim radość bez nadwyrężania portfela. Jednak trzeba się spieszyć – akcja trwa zaledwie 4 dni lub do wyczerpania zapasów. Jak pokazują doświadczenia z poprzednich edycji, kalendarze w tak atrakcyjnej promocji rozchodzą się błyskawicznie.

Promocja obowiązuje zarówno w drogeriach stacjonarnych, jak i w sklepie online oraz aplikacji mobilnej Rossmann.

Jakie kalendarze adwentowe biorą udział w promocji?

W ofercie Rossmanna znajdziemy szeroki wybór kalendarzy adwentowych, dopasowanych do różnych potrzeb i gustów. Wśród produktów objętych akcją „1+1 gratis” znajdują się kalendarze:

z kosmetykami: ISANA, REVOLUTION Love Actually, ESSENCE Santa’s Sweetest Surprises,

z herbatami: ENGLISH TEA SHOP Organic, IRVING, DILMAH,

ze słodyczami: HARIBO, DOBRA KALORIA, SUPER FUDGIO,

dla dzieci: BOB SNAIL, LEGO Minecraft, LEGO Friends, LEGO City, LEGO Star Wars,

dla miłośników uniwersów: HARRY POTTER – kalendarz z biżuterią i akcesoriami,

dla zwierząt: BRIT – kalendarz adwentowy z przysmakami i zabawkami dla kota.

Ceny kalendarzy zaczynają się już od 19,99 zł, a oferta obejmuje produkty z różnych przedziałów cenowych i o różnej zawartości – od przekąsek, przez kosmetyki, aż po zabawki i akcesoria. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie.

Świąteczne niespodzianki w aplikacji Rossmann

Oprócz promocji „1+1 gratis” Rossmann przygotował dla swoich klientów kolejną atrakcję na grudzień. W aplikacji mobilnej sieci dostępne są codzienne niespodzianki, oferty specjalne i świąteczne inspiracje.

To część świątecznego odliczania, które ma umilić czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Każdego dnia użytkownicy aplikacji mogą odkrywać nowe okazje, rabaty i propozycje prezentowe.

To doskonała opcja dla osób, które chcą zaplanować zakupy i korzystać ze zniżek bez wychodzenia z domu. Aplikacja Rossmann staje się w grudniu nie tylko narzędziem zakupowym, ale i kalendarzem adwentowym z niespodziankami!

Do kiedy trwa promocja 1+1 na kalendarze adwentowe?

Promocja „1+1 gratis” na kalendarze adwentowe w Rossmannie rozpoczęła się 1 grudnia 2025 roku. Zakończy się już po 4 dniach, czyli 4 grudnia 2025 roku, o ile wcześniej nie zostaną wyprzedane wszystkie zapasy.

Klienci muszą pamiętać, że oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego warto działać szybko i nie odkładać decyzji o zakupie na ostatnią chwilę. Kalendarze cieszą się ogromną popularnością i znikają z półek w błyskawicznym tempie.

Zakupów można dokonywać we wszystkich stacjonarnych drogeriach Rossmann, na stronie rossmann.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej. To nie tylko doskonały sposób na oszczędność, ale i na zrobienie zapasów upominków, które idealnie sprawdzą się w roli prezentów świątecznych dla bliskich.

