Święta coraz bliżej, a dla wielu osób jednym z symboli odliczania do Wigilii jest kalendarz adwentowy. Rossmann przygotował dla swoich klientów szeroką ofertę takich kalendarzy – od kosmetycznych, przez słodkie, aż po te dla pupili. Ostatnio wybrałam kalendarze adwentowe z kosmetykami, które mają ciekawą ofertę. Wśród nich jest 1, który znajdziecie w drogerii Rossmann. Ale to niejedyna opcja z popularnej sieci sklepów. Wybrałam 3 magiczne kalendarze adwentowe z Rossmanna, które warto kupić już teraz, aby 1 grudnia otworzyć pierwsze okienko.

Kalendarze adwentowe z Rossmanna na każdą kieszeń

W asortymencie drogerii Rossmann jak co roku pojawiły się kalendarze adwentowe w wielu kategoriach cenowych, dostosowane do różnych potrzeb i upodobań. Klienci mogą wybierać spośród kalendarzy z kosmetykami do pielęgnacji i makijażu, herbatami, słodyczami, a także propozycji dla dzieci i zwierząt. Wśród wielu propozycji moim zdaniem znalazły się 3 wyjątkowe kalendarze, które zasługują na szczególną uwagę.

1. ONLYBIO & E.Wedel Berry Xmas – słodycze i kosmetyki w jednym. Cena: 199,99 zł

ONLYBIO HAIR IN BALANCE & E.Wedel Berry Xmas to unikalne połączenie kosmetycznych i kulinarnych przyjemności. Ten kalendarz adwentowy złożony jest z 24 elementów i zawiera zarówno kosmetyki do pielęgnacji włosów z serii ONLYBIO HAIR IN BALANCE, jak i słodycze marki E.Wedel. Dodatkowo są w nim niespodzianki od marek Invisibobble i Berries. W promocji MEGA! kalendarz dostępny jest za 199,99 zł, a przy regularnej cenie kosztuje 399,99 zł.

Kalendarz adwentowy Only Bio x Wedel, Fot. archiwum prywatne

2. ESSENCE Little X-Mas Wonder – święta w kolorach makijażu

Miłośniczki makijażu zachwyci kalendarz ESSENCE Little X-Mas Wonder. W zestawie znajduje się 24 elementy – kosmetyki i akcesoria do makijażu. Różowe opakowanie z motywem świątecznym skrywa produkty, które zadowolą każdą fankę tej popularnej marki. Jego cena promocyjna wynosi 109,99 zł (cena regularna 169,99 zł). Zgodnie z oznaczeniem MEGA!, jest to produkt w specjalnej ofercie świątecznej dostępnej w Rossmannie. Jeśli chodzi o tę markę, jest też alternatywa - Essence Santa's Sweetest Surprises.

Kalendarz adwentowy ESSENCE Little X-Mas Wonder, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

3. Catrice Twinkling Treasures - make-up w świąteczym wydaniu

To wyjątkowy kalendarz adwentowy w formie kosmetyczki, który skrywa w sobie urocze produkty do makijażu. Świetnie sprawdzi się zarówno dla nas, aby umilić nam oczekiwania na święta, jak i jako prezent mikołajkowy dla bliskiej nam osoby. To aż 24 różne kosmetyki - od cieni do powiek, przez błyszczyki i konturówki do ust, aż po rozświetlacze i pędzelki. Każde okienko skrywa kolejną niespodziankę. Cała kosmetyczka Catrice jest dostępna w cenie 139,99 zł.

Kalendarz Catrice Twinkling Treasures, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Niespodzianki w aplikacji Rossmann od 1 grudnia – szykuj się na więcej

To nie koniec świątecznych atrakcji. Od 1 grudnia użytkownicy aplikacji Rossmann będą mogli codziennie odkrywać nowe niespodzianki. Promocje, gratisy lub specjalne oferty mają umilić oczekiwanie na Boże Narodzenie i zachęcić klientów do codziennego zaglądania do aplikacji. Akcja ta zapowiada się wyjątkowo i z pewnością przyciągnie uwagę wielu klientów drogerii.

Aby skorzystać z niespodzianek, wystarczy mieć zainstalowaną aplikację Rossmann i być zalogowanym użytkownikiem. Następnie codziennie wystarczy odświeżyć aplikację, aby odkryć, co tym razem sieć przygotowała dla nas. To doskonała okazja, by upolować dodatkowe prezenty lub wypróbować nowe produkty w atrakcyjnych cenach.

Dlaczego warto się spieszyć? Kalendarze adwentowe znikają z półek

Zainteresowanie kalendarzami adwentowymi Rossmann w tym roku jest ogromne. Większość propozycji dostępnych online jest już wyprzedana. Klienci szukający prezentu last minute powinni więc jak najszybciej udać się do najbliższej drogerii. Tego typu kalendarze są też dostępne online na innych stronach, więc warto poszukać, aby cieszyć się magią świąt jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

