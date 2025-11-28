Teraz koreańska maska w płachcie z Rossmanna jest za 2,69. Algi i ekstrakt z trufli odejmą ci 10 lat
Promocja w Rossmannie zwala z nóg: tylko 2,69 zł za koreańską maskę KIMOCO z truflą i algami. Odmładza, nawilża i działa jak zabieg w gabinecie. Sprawdź, co kryje ten hit!
Tylko do 4 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, w drogeriach Rossmann trwa niesamowita promocja. Koreańska maska w płachcie KIMOCO Beauty Hydro z kompleksem alg kosztuje zaledwie 2,69 zł – przeceniona z regularnej ceny 4,49 zł. To oszałamiająca okazja na domowy rytuał pielęgnacyjny rodem z profesjonalnego salonu urody.
Co to za maska? Koreańska perełka od KIMOCO w szokującej cenie
To nie tylko tania maseczka z algami – to kompleksowy rytuał piękna w jednym opakowaniu. Trufla w kosmetykach to już nie luksus, a realna propozycja dla każdej kobiety. Maska KIMOCO to doskonała propozycja na pielęgnację cery suchej i sposób na zachowanie młodego wyglądu.
Wszystko za sprawą wyjątkowych składników aktywnych. Wśród nich najważniejsze są algi, które rewelacyjnie nawilżają i koją skórę, a także ekstrakt z trufli, który ma działanie odmładzające. Jakie jeszcze składniki znajdziemy w tej maseczce?
Składniki odmładzające: algi, trufla i koreańska precyzja
Maseczka KIMOCO to połączenie naturalnych ekstraktów i nowoczesnych technologii pielęgnacyjnych. W jej składzie znajdziemy:
- ekstrakt z alg: zapewnia intensywne nawilżenie i regenerację, łagodzi podrażnienia i wspomaga odbudowę bariery hydrolipidowej skóry,
- ekstrakt z trufli – luksusowy składnik znany ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i odmładzających, poprawia elastyczność skóry i nadaje jej promienny wygląd.
- hydrolat z zielonej herbaty – działa kojąco, redukuje zaczerwienienia i wspiera walkę z wolnymi rodnikami,
- woda ryżowa – rozjaśnia i wygładza skórę, dostarczając jej witamin i minerałów,
- alantoina i d-panthenol – przyspieszają regenerację naskórka, łagodzą podrażnienia, działają przeciwzapalnie.
To właśnie ta bogata mieszanka składników sprawia, że koreańska maska KIMOCO nie tylko nawilża, ale także odmładza skórę, przywracając jej witalność i jędrność.
Dlaczego koreańskie kosmetyki są tak skuteczne?
Koreańska pielęgnacja słynie z wieloetapowości, delikatności i skuteczności. Kosmetyki produkowane w Korei Południowej często wykorzystują naturalne, wysoko skoncentrowane ekstrakty i są opracowywane z myślą o codziennym, systematycznym dbaniu o kondycję cery. KIMOCO to marka, która idealnie wpisuje się w tę filozofię.
Maseczka Beauty Hydro działa jak pełnowartościowy zabieg kosmetyczny. Jej sekret tkwi w odpowiednio nasączonej tkaninie, która przylega do twarzy niczym druga skóra. Dzięki temu aktywne składniki lepiej się wchłaniają, a efekty są widoczne niemal natychmiast.
Jak działa maska KIMOCO i dla kogo jest przeznaczona?
Maska została stworzona z myślą o:
- cerze suchej,
- skórze odwodnionej,
- cerze podrażnionej działaniem czynników zewnętrznych,
- osobach potrzebujących ekspresowego nawilżenia i ukojenia.
Producent rekomenduje stosowanie maseczki od 2 do 7 razy w tygodniu – jako zamiennik czasochłonnych, wieloetapowych kuracji. Idealna na wieczorne spa po ciężkim dniu, ale też jako błyskawiczna pomoc dla skóry wymagającej ratunku.
Stosowanie jest proste: wystarczy nałożyć płachtę na oczyszczoną skórę twarzy, dopasować ją dokładnie, a po 10–20 minutach zdjąć i wmasować pozostałość esencji. Maska nie wymaga spłukiwania i jest przeznaczona do jednorazowego użytku.
