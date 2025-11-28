Tylko do 4 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, w drogeriach Rossmann trwa niesamowita promocja. Koreańska maska w płachcie KIMOCO Beauty Hydro z kompleksem alg kosztuje zaledwie 2,69 zł – przeceniona z regularnej ceny 4,49 zł. To oszałamiająca okazja na domowy rytuał pielęgnacyjny rodem z profesjonalnego salonu urody.

Co to za maska? Koreańska perełka od KIMOCO w szokującej cenie

To nie tylko tania maseczka z algami – to kompleksowy rytuał piękna w jednym opakowaniu. Trufla w kosmetykach to już nie luksus, a realna propozycja dla każdej kobiety. Maska KIMOCO to doskonała propozycja na pielęgnację cery suchej i sposób na zachowanie młodego wyglądu.

Koreańska maska w płachcie KIMOCO Beauty Hydro, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Wszystko za sprawą wyjątkowych składników aktywnych. Wśród nich najważniejsze są algi, które rewelacyjnie nawilżają i koją skórę, a także ekstrakt z trufli, który ma działanie odmładzające. Jakie jeszcze składniki znajdziemy w tej maseczce?

Składniki odmładzające: algi, trufla i koreańska precyzja

Maseczka KIMOCO to połączenie naturalnych ekstraktów i nowoczesnych technologii pielęgnacyjnych. W jej składzie znajdziemy:

ekstrakt z alg : zapewnia intensywne nawilżenie i regenerację, łagodzi podrażnienia i wspomaga odbudowę bariery hydrolipidowej skóry,

: zapewnia intensywne nawilżenie i regenerację, łagodzi podrażnienia i wspomaga odbudowę bariery hydrolipidowej skóry, ekstrakt z trufli – luksusowy składnik znany ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i odmładzających, poprawia elastyczność skóry i nadaje jej promienny wygląd.

– luksusowy składnik znany ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i odmładzających, poprawia elastyczność skóry i nadaje jej promienny wygląd. hydrolat z zielonej herbaty – działa kojąco, redukuje zaczerwienienia i wspiera walkę z wolnymi rodnikami,

– działa kojąco, redukuje zaczerwienienia i wspiera walkę z wolnymi rodnikami, woda ryżowa – rozjaśnia i wygładza skórę, dostarczając jej witamin i minerałów,

– rozjaśnia i wygładza skórę, dostarczając jej witamin i minerałów, alantoina i d-panthenol – przyspieszają regenerację naskórka, łagodzą podrażnienia, działają przeciwzapalnie.

To właśnie ta bogata mieszanka składników sprawia, że koreańska maska KIMOCO nie tylko nawilża, ale także odmładza skórę, przywracając jej witalność i jędrność.

Dlaczego koreańskie kosmetyki są tak skuteczne?

Koreańska pielęgnacja słynie z wieloetapowości, delikatności i skuteczności. Kosmetyki produkowane w Korei Południowej często wykorzystują naturalne, wysoko skoncentrowane ekstrakty i są opracowywane z myślą o codziennym, systematycznym dbaniu o kondycję cery. KIMOCO to marka, która idealnie wpisuje się w tę filozofię.

Maseczka Beauty Hydro działa jak pełnowartościowy zabieg kosmetyczny. Jej sekret tkwi w odpowiednio nasączonej tkaninie, która przylega do twarzy niczym druga skóra. Dzięki temu aktywne składniki lepiej się wchłaniają, a efekty są widoczne niemal natychmiast.

Jak działa maska KIMOCO i dla kogo jest przeznaczona?

Maska została stworzona z myślą o:

cerze suchej,

skórze odwodnionej,

cerze podrażnionej działaniem czynników zewnętrznych,

osobach potrzebujących ekspresowego nawilżenia i ukojenia.

Producent rekomenduje stosowanie maseczki od 2 do 7 razy w tygodniu – jako zamiennik czasochłonnych, wieloetapowych kuracji. Idealna na wieczorne spa po ciężkim dniu, ale też jako błyskawiczna pomoc dla skóry wymagającej ratunku.

Stosowanie jest proste: wystarczy nałożyć płachtę na oczyszczoną skórę twarzy, dopasować ją dokładnie, a po 10–20 minutach zdjąć i wmasować pozostałość esencji. Maska nie wymaga spłukiwania i jest przeznaczona do jednorazowego użytku.

