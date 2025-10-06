Czasami zdarza się, że trafiamy na perełki, które nie są aż tak popularne, a naprawdę warto zwrócić na nie uwagę. Może to dotyczyć mody i tak jest np. ze skandynawską marką Our Legacy, której historię pisałam niedawno. Podobnie jest z marką kosmetyków L:a Bruket, która również pochodzi ze Skandynawii, a dokładnie ze Szwecji. Skandynawskie kosmetyki L:a Bruket to hygge zamknięte w butelce. Zobacz, dlaczego warto zwrócić na nie uwagę.

L:a Bruket - co to za marka?

L:a Bruket to szwedzka marka kosmetyków naturalnych i organicznych. Została założona w 2008 roku przez Monikę Kylen i Matsa Johanssona w niewielkim miasteczku Varberg na zachodzie Szwecji. To właśnie warunki, które panują w tej miejscowości, sprawiły, że kosmetyki marki mają takie, a nie inne właściwości.

Klimat w Varberg charakteryzuje się bardzo zmiennymi warunkami. Jest tam wietrznie i wilgotno ze względu na bliskość morza. Ten sam powód sprawia, że skóra osoby, która tam przebywa, jest narażona na wysuszenie związane z solą morską w powietrzu. Właśnie dlatego kosmetyki marki L:a Bruket mają hamować oddziaływanie tych warunków na ciało.

Skandynawskie kosmetyki L:a Bruket to hygge zamknięte w butelce

Filozofia marki L:a Bruket opiera się na tradycjach szwedzkiej kultury. Łączy zamiłowanie do SPA z minimalistycznym podejściem zarówno do pielęgnacji, jak i do życia. Z kolei filozofia marki to "Innovation driven by nature", co oznacza innowację inspirowaną naturą. Twórcom zależało, aby ich kosmetyki kojarzyły się z czerpaniem siły z natury. I właśnie dlatego nie da się ukryć, że jest to istne hygge zamknięte w butelce.

Kosmetyki L:a Bruket składają się z naturalnych produktów. Wiele z nich ma certyfikaty zaświadczające o ich jakości. Marka unika sztucznych konserwantów i barwników, a także parabenów, siarczanów i silikonów. Większość z tych produktów jest wegańskich i można je określić mianem uniseks.

A jakie dokładnie kosmetyki wchodzą w skład tej marki? Najpopularniejsze produkty to mydła w kostce i płynie oraz świece, sole do kąpieli i aromaty do domu. Do pielęgnacji ciała dostępne są m.in. olejki, balsamy oraz mleczka. W asortymencie marki znalazły się również kremy do twarzy, peelingi, maski czy serum.

Żel pod prysznic, sól do kąpieli i świeca marki L:a Bruket, Fot. materiały promocyjne, cosmeterie.com i nap.com

Minimalizm w pielęgnacji z L:a Bruket

Asortyment marki L:a Bruket wyraźnie pokazuje, że są to kosmetyki stworzone do minimalistycznej pielęgnacji. To bowiem produkty zapewniające nam dbanie o siebie w podstawowej, ale jednocześnie wystarczającej wersji. A jak wiemy od lat, w przypadku pielęgnacji często mniej znaczy więcej.

Mydło, balsam do ust, krem ochronny, krem regenerujący, peeling z solą morską, krem do rąk czy olejek do twarzy i ciała - właśnie tego typu kosmetyki znajdziemy w ofercie L:a Bruket. Używając ich, jesteśmy jednak w stanie zapewnić sobie odpowiednią pielęgnację w trendzie Cozy Cocooning. A to oznacza, że tyle wystarczy, żeby wyglądać pięknie i zabezpieczyć swoją skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Balsam i peeling do ciała oraz balsam do ust marki L:a Bruket, Fot. materiały promocyjne, nap.com

Gdzie w Polsce kupić kosmetyki marki L:a Bruket?

Kosmetyki L:a Bruket dostępne są w różnych sieciach sklepów. Dostaniemy je na pewno w drogerii Douglas. Są dostępne także w różnych sklepach internetowych, a do najpopularniejszych z nich należą: douglas.pl oraz westwing.pl.

Opinie klientek o L:a Bruket

Zapytałam chat GPT o to, jakie są opinie klientek odnośnie tej marki. Okazuje się, że większość zachwyca się jej produktami. Użytkowniczki z reguły podkreślają naturalny skład, a także to, że po zastosowaniu np. peelingów czy kremów skóra staje się gładziutka i miękka. Z kolei olejek do twarzy szybko się wchłania i nie zostawia tłustego filmu.

Wśród komentarzy przeważa opinia o wydajności tych kosmetyków. Większość uważa, że są ekonomiczne w użyciu i wystarczy kropla, aby odpowiednio nawilżyć skórę. Warto zatem lepiej się z nimi zapoznać.

