Na rynku mamy wiele nawilżających kremów do twarzy, ale dziś już wiem, że mało który może się równać temu. To kosmetyk, który najpierw zachwycił mieszkańców Skandynawii, aby potem podbijać serca innych narodowości - w tym Polek. Ten duński krem do twarzy jest leciutki jak piórko i daje efekt glow. Od jakiegoś czasu możemy kupić go w perfumeriach Sephora. Czym dokładnie się charakteryzuje, że wzbudza aż taką sympatię kobiet?

W Sephorze możemy dostać kosmetyki wielu marek, które nie są dostępne w innych drogeriach. Tak jest właśnie z tym drogocennym kremem. Warto wybrać się do popularnej perfumerii, aby zapoznać się z jego właściwościami, bo Dunki kochają go od dawna.

Chodzi o krem Olehenriksen Banana Bright+ Instant Glow Moisturizer. Ten produkt doskonale nawilża skórę i sprawdza się jako baza pod makijaż, zapewniając nam nawodnienie przez cały dzień. Stanowi też doskonałą ochronę dla naszej cery, a wszystko to za sprawą drogocennych składników.

Olehenriksen Banana Bright+ Instant Glow Moisturizer - właściwości kremu

Krem marki Olehenriksen to aż potrójna dawka witaminy C. Dzięki temu poprawia jędrność skóry, zapewnia jej młody wygląd i rozświetlenie, czyli bardzo modny efekt glow. Ten krem zawiera też dwa kwasy: hialuronowy i poliglutaminowy. Oba mają zapewniać nam dogłębne nawilżenie. To jednak nie koniec.

W skład tego drogocennego produktu wchodzi także niacynamid. Ten element redukuje przebarwienia i jednocześnie chroni naszą cerę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dlatego też często wchodzi w skład SPF-ów. Ostatnio wybrałam 5 kremów z filtrem do twarzy, które mają świetny skład i w niektórych z nich również zawarty jest niacynamid.

Nawilżający krem od Olehenriksen posiada w swoim składzie również olej z jagód skandynawskich. Ten element ma zapewniać nam odżywienie skóry i podtrzymywać odpowiedni poziom nawodnienia cery.

Krem Olehenriksen Banana Bright+ Instant Glow Moisturizer w perfumeriach Sephora

Duński krem nawilżający Olehenriksen Banana Bright+ Instant Glow Moisturizer można kupić w perfumeriach Sephora. Jest dostępny w 50-ml opakowaniach i kosztuje 235 zł. Wystarcza jednak naprawdę na długo, bo już niewielka ilość kremu jest w stanie zapewnić nam nawilżenie, o czym przekonują także kobiety, które już go pokochały.

- Super nawilża i daje mega glow rano.

- Ma lekką konsystencję, nie zostawia tłustej warstwy, tylko przyjemnie nawilżoną.

- Kocham ten produkt - możemy przeczytać na stronie sephora.pl.

A ty sprawdzałaś, jak działa ten duński krem do twarzy?